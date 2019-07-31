電支電票2合1草案有4大效益　開放外籍移工小額匯兌業務

▲金管會主委顧立雄。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

隨著支付工具虛實整合的潮流來襲，金管會主委顧立雄宣布，將電票與電支兩者合併為一，推動「電子支付機構管理條例」修正草案，也是2015年以來重大修正，預告60天後法案將再送行政院與立法院審議。

因應支付生態圈發展趨勢下業者擴大業務範圍的需求，並衡平電子支付機構及電子票證發行機構的風險控管強度，以避免發生法規套利情況，金管會規劃推動「電子支付機構及電子票證發行機構管理法制整合」，經參酌銀行公會邀集相關業者所研提的建議修正意見，並蒐集國外支付產業發展趨勢及我國業者業務推展需求，擬具「電子支付機構管理條例」修正草案。

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這次推動「電子支付機構管理條例」修正草案有3大重點，第一是擴大電子支付機構業務範圍，擴及「金流附隨業務」與「金流相關衍生業務」的經營，有助打造以電支機構為核心的支付生態圈。

第二，增訂「外籍移工國外小額匯兌業務」的管理法據，授權主管機關（金管會）會商中央銀行訂定管理規範，目前僅侷限於外籍移工的薪資匯轉，第三，電子支付機構的資本額門檻採取「差額化管理」，依其業務類別區分為資本額5億元（全功能電支機構）、3億元（收受儲值）、1億元（代理收付）。

這次推動「電子支付機構及電子票證發行機構管理法制整合」及修正「電子支付機構管理條例」，主要有4大目標及預期效益，顧立雄表示，首先是整合儲值支付工具的法令規範，符合支付工具虛實整合的發展趨勢，再者是擴大電子支付機構的業務範圍，創造以電子支付機構為核心的支付生態圈；第三是開放跨機構間互通的金流服務，滿足跨機構資金移轉及通路共享的便利支付需求，最後是營造友善產業發展的法規環境，提升業者經營競爭力及保留主管機關管理彈性。