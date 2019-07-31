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AI基金大爆發　今年以來平均報酬逾兩成

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▲▼ AI相關指數今年來表現。（資料來源：Morningstar，採新台幣計價，統計至2019/7/29）

AI相關指數今年來表現。（資料來源：Morningstar，採新台幣計價，統計至2019/7/29） 

記者周康玉／台北報導

隨著聯準會釋出鴿派訊息，在市場降息預期下，資金重返美股，當中又以深具發展潛力的AI產業漲幅較具爆發力，今年以來的平均報酬率達22.61%。

法人表示，今年全球5G陸續開台，為AI應用的發展，增添柴火，預估AI相關產業今明後3年的獲利年複合成長率上看37.6%，超越那斯達克與S&P 500企業獲利表現。

請繼續往下閱讀...

根據Morningstar統計，國內核備的境內外AI投資主題基金，近3個月、近6個月、今年以來的平均報酬率各為2.08%、14.95%與22.61%，都為正報酬成績。若將時間拉長到近2年、近3年，平均績效各有22.16%與26.27%。

元大全球人工智慧研究團隊說明，未來在大人物（大數據、人工智慧、物聯網）的完整結合下，未來10年人工智慧將迎爆發期，預計至2030年將產生超越中國加上印度兩國GDP的產值至15.7兆美元，約為全球產業帶來14% GDP成長。

元大全球人工智慧研究團隊建議，若AI相關商品納入投資配置時，應以「高AI關聯度」與「高AI純度」為首選，此外，則可將個人投資屬性納入考量範圍。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，在美中貿易戰烽火連天下，AI產業表現幾乎未受太大影響，主要是因為AI技術日臻成熟，如：演算法、大數據與運算力，近年都出現長足進步。因此吸引越來越多企業投入。

陳世杰認為，今年全球5G陸續開台，大幅提升連網速度與品質，並實現萬物聯網的環境，有助於雲端運算、大數據分析的發展，為AI產業增添柴火。

未來10年人工智慧將迎爆發期。（圖／達志影像）

▲▼人工智慧(AI)是由人製造出來的機器所表現出的智能。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：AI基金,共同基金,定期定額

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