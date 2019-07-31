元大推台股首檔ESG永續ETF　8/5開始募集

▲近來ESG永續指數受到重視。（資料來源:WWW.UNPRI.ORG，左軸：簽署責任投資原則的機構數；右軸:管理資產規模。截至2019/3。）

記者周康玉／台北報導

近來ESG永續指數受到重視，各家投信紛紛募集發行的基金產品都搭上ESG，例如合庫投信的ESG新興市場債券基金締造亮麗募集成績；兆豐國際投信申請「彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數」已獲櫃買中心通過指數資格認可。台灣ETF龍頭元大投信也將於8/5~8/9期間，推出台股資本市場首檔ESG主題ETF。

所謂ESG，其中E是指環境（environment）、S指社會（social）、G是公司治理（governance），目前全球總計有9兆美元的退休基金將ESG因子納入投資標的篩選準則。

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元大投信說明，1920年代，美國衛理教派開創退休養老基金時，就排除了菸酒、武器、博弈行業作為投資標的。這樣的概念之後陸續推廣至歐洲、亞洲等其他地區，現今愈來愈多企業認同並加入永續發展理念的落實，帶動社會責任投資的發展。

聯合國於2005年邀請全球大型機構投資人參與制定並簽署責任投資原則，將涵蓋環境、社會與公司治理(Governance)的永續議題整合到投資策略中；2015年訂出《2030 永續發展目標》（SDGs），希望改善全球資源耗竭、環境變遷、動植物保育、人權與基本需求、經濟成長與貧富差距等問題。

根據聯合國責任投資原則（PRI）的資料顯示，2018年全球已有超過2千家機構投資簽署這項責任投資原則，總管理資產約90兆美元。

注重ESG原則的投資行為於投資過程中，藉由整合社會正義性、環境永續性、財務績效目標，追求財務性及社會性的利益，經營績效中長期表現能相對穩健，避開地雷股機率，因此獲得國際上大型機構法人，尤其退休基金青睞。