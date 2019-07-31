商店福音！凱基推行動刷卡機　1日租金不到10元

▲凱基銀推行動刷卡機。（圖／凱基銀提供）

記者吳靜君／台北報導

據MIC的調查，台灣行動支付普及率已經從2017年低於四成，到2018年超過五成，顯見行動支付已躍升為主流付款方式。凱基銀與台灣大哥大攜手合作提供「數位行動刷卡機」服務，每天不到10元租金，只要連網即可提供消費者刷卡、行動支付服務，讓商家的業績更加紅不讓。

受限於傳統刷卡機為固定式、且須向電信公司申請電話專線，行動商家、或外送服務等非固定店點交易的業者，必須支付較高成本，才能提供刷卡或行動支付。

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凱基銀與台灣大哥大攜手合作提供「數位行動刷卡機」服務，每天不到10元租金，只要連網即可提供消費者刷卡、行動支付，支援商家以更經濟的方式提升服務效率、全力衝刺營業額。

凱基銀行消費金融處副總經理林毓棠表示，因應行動支付時代來臨，凱基銀觀察到行動咖啡店、餐車、文青藝術市集、外送服務、展場攤位等非固定店點業者，對於電子支付需求快速增加，而傳統支付在移動彈性、成本效益上均無法滿足市場需求。

因此凱基銀與台灣大哥大合作開發「數位行動刷卡機」，未來除了非固定店家可享受網路在手，隨時隨地提供消費者刷卡、行動支付等便利付款方式，資本額有限的新創商家，也可以每天不到10元租金租用，立即降低大筆每月固定營業成本。

此外，凱基銀「數位行動刷卡機」技術，從管理個人刷卡簽單，到商家簽單存根聯與請款聯的雲端化，真正落實支付行動化、交易無紙化的便利，商家能透過平台即時偵測並控管刷卡機運作狀況，交易即時查詢、簽單雲端化、請款自動化，節省大量人工對帳、請款時間，專注在提升服務品質、擴大營業額。

林毓棠表示，凱基銀「數位行動刷卡機」為台灣大物聯網SIM管理平台的首家合作銀行，由凱基銀行動收單系統，搭載台灣大物聯網晶片模組、SIM管理平台，同時支援VISA、MasterCard、JCB、UnionPay銀聯信用卡與三大行動支付(Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay)，消費者享受便利支付的同時也無須擔心資安問題，交易更有保障。

台灣大哥大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，台灣大物聯網SIM平台可將SIM卡與凱基銀行的數位行動刷卡機，進行一對一配對。若已配對的SIM卡安裝至其他刷卡機或設備上，平台會立即停止SIM卡的數據服務；同時店家還可自主管理每張SIM卡的使用狀態與流量，大大提升的刷卡過程中的資訊傳輸安全。

今年9月起，「健身工廠」全國點位將陸續採用凱基銀行數位行動刷卡機。健身工廠繆尚志財務長指出，相信採用凱基銀行數位行動刷卡機後，將提升金流、營運的管理效率，並可望增加客戶滿意度，商家及消費者將同享行動世代的支付便利。