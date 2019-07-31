「科技金童」做假帳這回沒逃過　「群聯」違證交法董座等4人起訴

▲新竹地檢署30日偵查終結，對潘建成等4人提起公訴。（圖／資料照／記者周康玉攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2016年8月全球前二大快閃記憶體控制晶片廠「群聯」，因董事長潘健成涉嫌做假帳、圖利個人、違反證交法、財報不實等不法遭到調查，2017年新竹地檢署偵查終結，做出不起訴暨緩起訴處分。不過，高檢署審查後認為，不起訴部分偵查不完備，發回續查。新竹地檢署偵查終結，檢方認潘建成、于、劉、邱等4人因違反證券交易法，提起公訴。

據了解，之前新竹地檢署對潘健成的假帳案，做出緩起訴的判決結果，主要是認同潘健成在此案發生後，極力配合檢方調查，並且對公司發展未存有私利，雖然有些作法檢察官不盡認同，但最終考量，潘健成整體並非為了私利，因此仍給予他不起訴暨緩起訴的判決。

新竹地檢署偵辦群聯電子財報不實等案，認為潘健成等人觸犯證券交易法財務報告不實罪，考量潘健成等人無前科，未從中牟取不法利益，並於偵查中自白，積極配合調查，2017年 8 月處分潘健成等人緩起訴。

案經檢察官依職權向台灣高等法院檢察署聲請再議，台高檢卻因「不起訴部分偵查不完備」，命令潘健成等4人發回續查；其餘被告緩起訴處分認為適當，予以維持，為駁回處分。

新竹地檢署30日偵查終結，潘建成、于、劉、邱等4人因違反證券交易法等案件，前經偵查終結為緩起訴處分，經依職權送再議發回，復再偵查終結，認應提起公訴。