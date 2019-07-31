華為上半年營收成長23.2％！董座：美國禁令影響銷售，但後果「可控的」　5G未受影響

▲華為公佈，該公司上半年的營收與去年同期相比，成長23.2％。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

華為公司（Huawei）公佈上半年營收人民幣4,013億元（約新台幣1.83兆元），與去年同期相比，成長23.2％，不過，華為董事長梁華坦言，美國做法影響了華為智慧手機、伺服器和人工智慧計算平台在海外的銷售，但後果是「可控的」，且5G業務尚未受到影響。

《華爾街日報》的報導指出，華為上半年智慧型手機等消費產品業務，穩定成長，這是自華為在5月份被美國商務部列入「實體清單」以來，首次可以讓投資人了解到該公司財務的狀況。

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華為董事長梁華(Howard Liang)表示：「迄今為止，我們沒有一天停止生產，華為的整體生產、出貨基本上是穩定的」，即使被列入實體清單後，華為仍在成長。不過，他也指出，華為未來依然還有困難，可能會影響短期內公司的成長速度。

《金融時報》報導，華為董事長梁華表示，被美國列入「實體清單」使該公司的使命變得「更加清晰」。他坦言，美國的做法影響了華為智慧手機、伺服器和人工智慧計算平台在海外的銷售，但該禁令的後果是「可控的」，同時華為方興未艾的5G業務尚未受到影響。

他表示，華為已經做了一些準備，自禁令宣布以來，華為又贏得11份5G網路合同。展望未來，梁華表示，智慧手機和智慧設備部門仍然是華為最脆弱的領域。

華為上半年已售出1.18億部智慧手機，而2019年的銷量目標為2.5億至2.6億部。

市場研究公司Canalys的分析師賈沫表示，美國的禁令一定對華為的手機銷售產生了重大的影響。華為在第二季度的出貨量成長，只因為中國大陸市場的推動，但是在其他所有地區皆有所下降」。