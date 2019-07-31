統一超除息行情熱絡　盤中最高來到301元順利填息

▲統一企業董事長羅智先表示，已為集團訂下「創造亞洲流通大平台」的戰略方向。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

超商龍頭企業統一超商今（31）日進行除息交易，每股配發現金股利8.8元，開盤參考價297.5元，開盤旋即上攻至每股300元，盤中最高來到301元，漲幅1.18%，順利邁向填息。

法人表示第三季是超商旺季，在冷飲、冰品、鮮食的帶動下，看好統一超營運表現可望來到全年高檔。統一超今日股價翻紅，盤中最高來到301元，漲幅1.18%，表現相對抗跌。

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法人預期，隨著中元節及暑假到來，超商業者迎來年度旺季，超商鮮食、飲料、冰品等需求提高，中秋節預購檔期開跑，挹注業績可期，加上本業及轉投資表現穩定成長，包括菲律賓7-ELEVEN快速拓點，康是美、星巴克也同樣受惠暑假消費旺季，七、八月營收表現可期。

統一超表示，7-ELEVEN本業目前店數突破5,500店，持續掌握商圈消費習慣推出合適的複合店型，提升品牌力及商品力。迎接中秋商機，預購提早開跑，以平時性商品如氣炸鍋、零食等成長最高，業績較去年同期成長超過一倍。

依據財報，統一超商6月份合併營業額為215.73億元，較去年同期增加5.4%，累計合併營收為1,250.3億元，較去年同期成長4%。