影／黃捷前同居伴侶起底！批踢踢出櫃　「不擅言辭、沒有非常好相處」

圖、文／鏡週刊

被封為「白眼女神」的時代力量高雄市議員黃捷，今年5月質詢高雄市長韓國瑜後爆紅，擁有高學歷及亮麗外型的她，感情狀態也成為外界關注的焦點。本刊接獲爆料，黃去年選戰期間開始與助理楊蕓瑄交往，2人在鳳山租屋同居，近日卻因第三者介入正式分手。

▲7/9 21：17，7月9日晚間黃捷（右）北上主持網路節目時，同居女友楊蕓瑄（前左）就跟在身邊，還一副愛相隨的模樣。（圖／鏡週刊提供，下同）

去年競選期間，黃捷與楊蕓瑄曾一同在民報之聲訪談中同框現身，當時黃介紹楊是「時代力量黨團時的夥伴」，也是小她一屆的雄女學妹。同是北漂族的二人認識後，在台北租屋同居成為室友，南下打選戰還一起養了二隻貓。如今感情生變，咪咪、雞絲二個毛小孩的歸屬恐怕也要讓彼此傷透腦筋。

與黃捷同是高雄人的楊蕓瑄，就讀台北大學法律系時，就曾在台大批踢踢BBS站的lesbian（女同志）板出櫃。她曾形容自己「壯壯的，黑黑的，社會主義者，但可以接受資本主義，其實不擅言辭，沒有說非常好相處。」

▲7/20 16：57，同居女被新歡熊抱 本刊7月20日下午直擊時代力量高雄市議員黃捷的同居女友楊蕓瑄與嬌小妹外出約會，嬌小妹從後方環抱楊，互動親密。

大學畢業後，楊蕓瑄考上世新大學性別所，2016年底立法院審議民法婚姻平權法案時，她曾到場外聲援修法，爭取同志權益不遺餘力。隔年楊進入時代力量黨團擔任黨團助理，與黃捷成為同事，黃去年南下參選議員，並在黃當選後加入團隊。如今，楊卻因戀上嬌小妹，與同居半年多的伴侶黃捷結束戀情，令人不勝唏噓。

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