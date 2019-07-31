　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／黃捷前同居伴侶起底！批踢踢出櫃　「不擅言辭、沒有非常好相處」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／鏡週刊

被封為「白眼女神」的時代力量高雄市議員黃捷，今年5月質詢高雄市長韓國瑜後爆紅，擁有高學歷及亮麗外型的她，感情狀態也成為外界關注的焦點。本刊接獲爆料，黃去年選戰期間開始與助理楊蕓瑄交往，2人在鳳山租屋同居，近日卻因第三者介入正式分手。

▲▼白眼女神被劈腿。（圖／鏡週刊提供）

▲7/9 21：17，7月9日晚間黃捷（右）北上主持網路節目時，同居女友楊蕓瑄（前左）就跟在身邊，還一副愛相隨的模樣。（圖／鏡週刊提供，下同）

去年競選期間，黃捷與楊蕓瑄曾一同在民報之聲訪談中同框現身，當時黃介紹楊是「時代力量黨團時的夥伴」，也是小她一屆的雄女學妹。同是北漂族的二人認識後，在台北租屋同居成為室友，南下打選戰還一起養了二隻貓。如今感情生變，咪咪、雞絲二個毛小孩的歸屬恐怕也要讓彼此傷透腦筋。

與黃捷同是高雄人的楊蕓瑄，就讀台北大學法律系時，就曾在台大批踢踢BBS站的lesbian（女同志）板出櫃。她曾形容自己「壯壯的，黑黑的，社會主義者，但可以接受資本主義，其實不擅言辭，沒有說非常好相處。」

▲▼白眼女神被劈腿。（圖／鏡週刊提供）

▲7/20 16：57，同居女被新歡熊抱　本刊7月20日下午直擊時代力量高雄市議員黃捷的同居女友楊蕓瑄與嬌小妹外出約會，嬌小妹從後方環抱楊，互動親密。

大學畢業後，楊蕓瑄考上世新大學性別所，2016年底立法院審議民法婚姻平權法案時，她曾到場外聲援修法，爭取同志權益不遺餘力。隔年楊進入時代力量黨團擔任黨團助理，與黃捷成為同事，黃去年南下參選議員，並在黃當選後加入團隊。如今，楊卻因戀上嬌小妹，與同居半年多的伴侶黃捷結束戀情，令人不勝唏噓。

更多鏡週刊報導
【白眼女神被劈腿2】愛在大雨傾盆時　嬌小妹熊抱黃捷的他
【白眼女神被劈腿3】同居半年　鳳山陳意涵機車戀曝光

ET快訊
馬蓉露三點「愛情搏鬥片」外洩！激情內容全曝光…網看傻：又綠了
蹲「春水堂」外等完事！他爽與17歲少女55分帳　喜送揮汗客驚
ET總統民調／韓國瑜38.9％追平蔡英文！辣台妹被私菸重創5

關鍵字：鏡週刊,黃捷,白眼女神被劈腿

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET總統民調／華航私菸拖累辣台妹　4成7民眾：會影響對蔡英文的支持

連署「唯一支持蔡英文」　親柯議員林亮君：反對柯文哲兩岸一家親

國政第一步「不提九二共識」？　韓國瑜：集思廣益後再說明

這是祭品文！台南議員林燕祝：綠委提告華航就發雞排300份

ET總統民調／四人對戰！韓國瑜31.7%反超蔡英文　郭台銘18%排第三

時力今再開紀律委員會　若高潞去職恐無人可遞補

ET總統民調／三腳督！韓國瑜36.2％第一　柯文哲18.4%傷到蔡英文

雲端最前線／ET總統民調／藍綠對決！韓國瑜38.9％追平蔡英文

時力本想找林飛帆加入　傳被黃國昌態度惹怒轉投奔民進黨

私菸案驚爆「人頭團爸」　6檢赴國安局訊問「購買人數恐破百」

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

ET總統民調／華航私菸拖累辣台妹　4成7民眾：會影響對蔡英文的支持

連署「唯一支持蔡英文」　親柯議員林亮君：反對柯文哲兩岸一家親

國政第一步「不提九二共識」？　韓國瑜：集思廣益後再說明

這是祭品文！台南議員林燕祝：綠委提告華航就發雞排300份

ET總統民調／四人對戰！韓國瑜31.7%反超蔡英文　郭台銘18%排第三

時力今再開紀律委員會　若高潞去職恐無人可遞補

ET總統民調／三腳督！韓國瑜36.2％第一　柯文哲18.4%傷到蔡英文

雲端最前線／ET總統民調／藍綠對決！韓國瑜38.9％追平蔡英文

時力本想找林飛帆加入　傳被黃國昌態度惹怒轉投奔民進黨

私菸案驚爆「人頭團爸」　6檢赴國安局訊問「購買人數恐破百」

慘遭大火包圍、被山老鼠不停開槍　巡山員苦命守護台灣

黃奎博／台灣地位若未定　政府都不政府了

七夕撩男必勝守則！3大「飾品搭配術」＋小資族珠寶推薦

李珍妮罵檢察官「包庇詐欺集團」　永達保險提告「侮辱公務員」

恐怖！「混合毒品」讓吸毒人數創新高　年輕女比男更愛用

蘿莉音網美「大媽真面目」曝光！粉絲數反激增5萬→67萬...本人爆：是商業策劃

公幼不足、代理師占60％　教團籲教育部公共化幼兒園要到位

贈獎／搞怪搖滾樂團「TDCC」　8月首次登台開唱！

想練韓文？這個交友軟體公認「超多」歐爸韓妞可以認識

新北市河海音樂季雙主場狂掀搖滾浪潮！樂迷聽好聽滿激盪感官新震撼

政治熱門新聞

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分..

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬..

周刊爆「私菸深喉嚨」身分　黃國..

「私菸爆料者」正宮　辦公室揭：..

黃捷前同居伴侶起底　自稱沒有非..

選不選總統？高嘉瑜：柯文哲有一..

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　..

圖／民進黨「寄生華航」清單曝光

立委涉貪「黃國昌卻神隱20hr..

時力黨員發起連署「黨中央表態挺..

ET總統民調／蔡英文被私菸重創..

2020總統大戰「有他就沒柯」..

黃光芹：國民黨一黨不如一個黃國..

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我..

更多熱門

相關新聞

新光三越爆奪權　堂弟逼宮吳東興內幕

7月初，百貨龍頭新光三越董事長吳東興差點丟失經營權，本刊調查，新光吳家老大吳東進意圖搶下新光三越，二度尋求日資支持，最後鎩羽而歸。

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

汪東城、唐禹哲爆為「她」撕破臉！

衣架大王遭爆襲胸　舔耳猥褻長腿嫩妹

2020總統大戰「有他就沒柯」　柯文哲參選關鍵人物曝光…8月中揭曉

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

金Samuel殺父兇手抓到了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

周刊爆「私菸深喉嚨」身分　黃國昌：可笑又白痴

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

台東通緝犯「神走位」NBA勇士隊IG轉發

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面