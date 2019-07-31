黃志芳領軍赴日食品通路商Yaoko　拓銷台灣農漁產品拚商機

▲外貿協會董事長黃志芳（右）贈送台灣國際知名的威士忌予Yaoko株式會社副社長小林正雄（左）。（圖／外貿協會提供）

記者紀佳妘／台北報導

外貿協會董事長黃志芳利用貿協與日本貿易振興機構（JETRO）辦理年度會議期間，30日赴日本埼玉縣，拜會年營業額40億美元，實體店鋪達161家的日本大型食品通路商Yaoko株式會社，為我國農漁產業及食品業者開拓商機。

Yaoko株式會社副社長小林正雄接待時表示，台灣具有多種特色農漁產品及加工食品，例如冷凍毛豆、香蕉、櫻花蝦及旗魚等，都是該集團長期對台採購項目。

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▲Yaoko株式會社負責採購台灣產品經理陳珉宣（左）為貿協董事長黃志芳（中）及東京台貿中心主任陳英顯（右）導覽超市。（圖／外貿協會提供）

黃志芳指出，外貿協會每年皆於台灣及日本舉辦多項推廣活動，包括台南國家芒果節、蔬果節，還有組團參加日本FOODEX食品展，協助台灣企業推廣特色農產品，且台灣地理位置靠近日本，雙邊飲食習慣又接近，加上台灣的農漁產品及加工食品因口味獨特、品質穩定，深受日本民眾喜愛。

黃志芳邀請Yaoko株式會社下次來台時，由貿協客製化安排相關企業、供應商、進口商洽談，同時安排赴產地參觀，為台灣業者創造商機。

Yaoko是日本食品及日用品雜貨為主的大型連鎖超市，總部位於埼玉縣，該公司的營業額及獲利，連續29年雙雙成長，可說是日本食品通路業極為優秀的模範生企業。