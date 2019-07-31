浪浪到醉男家討食慘被一刀斬首　砍歪了…嘴巴掉在草皮上

▲浪浪被醉男砍，嘴巴掉在草皮上。（圖／翻攝自Persatuan Haiwan Malaysia-Malaysia Animal Association，下同。）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞沙巴州（Sabah）30日傳出流浪犬被削掉嘴巴的事件，一名喝醉酒的男子看見浪浪來討食物，突然揮刀亂砍。狗狗沒有被刺中要害，不過嘴巴幾乎整個被剁下，失去正常飲食能力。馬來西亞動物協會祭出1台價值9500令吉（約新台幣7萬）的摩托車，懸賞目擊資訊，希望早日將殘忍的凶手繩之以法。

照片中，流浪狗臉上的傷口面積很大，切面整齊，被剁下的嘴巴則掉在旁邊的草地上。據悉，目擊者表示，汪汪時常在附近出沒，跑到家戶門口想要蹭飯吃，沒想到這一次遇上醉醺醺的男子，差點被一刀斬首，對方砍歪卻還是被切掉整個嘴部。

▲浪浪被獸醫建議安樂死。

馬來西亞動物協會主席安迪卡（Arie Dwi Andika berkata）表示，狗狗目前被安置在沙巴一間獸醫院中，但是由於傷勢太過嚴重，不但無法正常喝水、吃飯，也不可能恢復原來的樣子，被獸醫師建議安樂死。

安迪卡向Metro表示，由於沙巴州有獨立的司法系統，因此無法介入，不過當地警方和獸醫服務部已經火速展開調查。他指出，沙巴以愛護動物聞名，呼籲大眾提供相關線索，協助破案的人可以獲得一輛高級摩托車作為獎賞。

安迪卡認為，兇手的行為不但違反了人類道德規範，而且喪心病狂、失去理智，應該依沙巴2015頒訂的《動物福祉法》判處最高程度的罪刑。他說，任何知悉線索的人，都可以透過Whatsapp／011-20901097提供訊息。