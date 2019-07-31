蘋果營收獲利優於預期...盤後股價上漲逾4％　執行長庫克：史上最佳Q3財報

▲蘋果盤後公布 2019 會計年度Q3財報繳出亮眼成績單。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合外電報導

蘋果公司公布2019第三季財報，營收、每股純益 （EPS）、下一季財測等數據均優於華爾街預期，帶動蘋果盤後股價勁揚逾4.5%。

蘋果董事會也宣布，要配發每股0.77美元的現金股利，以8月12日股東名冊為準。

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報告顯示，第三季淨營收為538.09億美元（約新台幣1.68兆元），比去年同期的532.65億美元（約新台幣1.66兆元）增長1%；淨利潤為100.44億美元（約新台幣3148億元），比去年同期的115.19億美元（約新台幣3611億元）下降13%，每股盈利2.18美元（約新台幣68元），較去年同期下降7％，表現仍超出預期。

蘋果公司第三財季營收和每股收益均超出華爾街分析師此前預期，且對第四財季營收的展望也超出分析師預期。

蘋果預期本季營達640億美元（約新台幣2兆64億元），超越市場預期的609.8億美元（約新台幣1.91兆元）；毛利率預估達37.5%至38.5%，也維持一貫水準。

蘋果首席執行長庫克（Tim Cook）在蘋果最新財報中寫道，創紀錄的服務營收、可穿戴設備加速增長、iPad和Mac表現強勁，以及iPhone銷售改善推動之下，是蘋果歷來表現最好的第三季。

服務佔蘋果總營收21%，毛利率36%，蘋果服務如 iCloud、Apple TV、Apple News 和 Apple Music 在上季取得近115億美元（約新台幣3605億元），比去年同期增長 12.6%。

在其他產品銷售方面，Mac、iPad以及Apple Watch等穿戴式裝置上季都繳出不錯的成長表現，彌補iPhone買氣降溫的缺口。

此外，投資人關切另一焦點是中國對蘋果業績的影響。蘋果公布，本季大中華地區（含中國、香港、台灣）非 iPhone 營收增長約17%，而且 iPhone 以外所有類別營收都有增長。