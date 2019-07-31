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純網銀放榜慶祝行情先旺後淡 PCB聯姻拖累瀚宇博、嘉聯益股價

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▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

▲台股今開盤小跌6點。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

昨日純網銀執照放榜、PCB廠瀚宇博認購軟板廠嘉聯益股份，今日股價皆表現不佳。純網銀相關個股雖開盤走高，但隨後有部分轉趨下跌；而瀚宇博、嘉聯益股價甚至來到跌停。

台股今（31）日仍維持狹幅震盪，開盤小跌6點、以10,824點開出，截至上午9點17分，來到10,802點。電子三雄中，股王大立光（3008）開在4150元、上漲0.6%；台積電（2330）以平盤260元開出；鴻海（2317）以78.2元開出，上漲0.51%。

請繼續往下閱讀...

金管會核發純網銀執照的名單於昨（30）日揭曉，原為3搶2的緊張局勢，包括以中華電信與兆豐銀為首的「將來銀行」、LINE與北富銀合作的「連線銀行」（LINE BANK），以及樂天銀行搭配國票金的「樂天國際銀行」角逐，最後則是通通獲准，皆大歡喜。今早開盤中華電（2412）上漲0.46%、國票金（2889）上漲0.45%、兆豐金（2886）上漲0.31%、富邦金（2881）以平盤開出，隨後兆豐金與富邦金轉向下跌。

華新（1605）集團旗下PCB廠瀚宇博（5469）斥資新台幣24.38億元，以私募方式認購軟板廠嘉聯益（6153）16%股權，並以股份交換方式取得嘉聯益8%股權，完成交易後總計取得24%股權，成為最大股東。今早開盤瀚宇博（5469）下跌4.73%，甚至一度跌停、嘉聯益（6153）跌停至32.6元、華新（1605）開盤上漲0.33%，而後也轉向跌勢。

在美股部分，美中相互放話提升貿易戰緊張情緒，企業財報好壞參半，美股四大指數收嘿。道瓊指數下滑23.33點，或0.09%，收27198.02點；那斯達克指數下滑19.72點，或0.24%，收8273.61點；標普500指數下滑7.79點，或0.26%，收3013.18點；費城半導體指數下滑4.2點，或0.26%，收1593.82點。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光,純網銀

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