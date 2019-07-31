　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

新光三越爆奪權！找日本人搶百貨龍頭　堂弟逼宮吳東興內幕

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／鏡週刊

7月初，百貨龍頭新光三越董事長吳東興差點丟失經營權，本刊調查，新光吳家老大吳東進意圖搶下新光三越，二度尋求日資支持，最後鎩羽而歸。

▲今年30歲的百貨龍頭新光三越7月初經歷驚滔駭浪，吳東興經營權差點不保。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

7月4日成立滿30週年的百貨龍頭新光三越人事地震，對外發布總經理換人，改由董事長吳東興次子、新光三越執行副總吳昕陽接任，原總經理、吳昕陽的哥哥吳昕達改任監察人，引發市場議論。

本刊調查，6月11日新光三越舉行股東會改選董監，新光三越的第一大股東、日商三越伊勢丹不滿吳昕達在大陸布局與經營績效，他因而意外落馬，沒有選上董事，改任監察人；而且7月4日他再卸下總經理位子。

這個高層人事異動案並不單純，背後是一場驚濤駭浪的新光三越經營權之爭，吳東興父子差點丟掉經營30年的新光三越百貨。

新光三越不僅在信義計畫區穩坐龍頭，也是國內百貨霸主，全台共有15間分店，總營業面積近30萬坪，國內主要都市都可以見到新光三越身影，大陸也有蘇州、重慶、成都3間店面，去年營收797億元，年成長2％，現金流相當可觀。

新光三越是1989年由新光集團和日商三越伊勢丹合資成立，新光集團持股約57％，日商持股43％，設有13席董事、3席監察人；這次改選後，日方維持6董、1監，吳東興家族由原先的3董改為2董、1監，吳火獅家族由3董1監改為4董，吳金虎家族和吳家老臣維持1監、1董。

吳家親友說：「新光金明年改選董監，老大（吳東進）希望能跨過無限徵求委託書的持股10％門檻，才想拿下新光三越。」吳東興為穩住經營權，改派次子吳昕陽接任總經理，先取得日方股東共識，並和堂弟吳東亮、吳東昇協調，利用2招化解危機。

以往從不捲入吳家兄弟紛爭的吳東興，過去因聯名卡問題，夾在吳東進、吳東亮兄弟間左右為難，今年再因新光金改選董監，捲入吳家兄弟紛爭，甚至差點丟掉新光三越經營權，也讓吳東興接下來要好好盤算，如何維持他和吳家四兄弟間的制衡關係。

針對吳東進在新光三越董事會杯葛議程，阻止董事長改選；並赴日二趟尋求日方支持他當董事長未果，最後派吳欣盈當董事一事，本刊求證新光金與新光三越，至截稿前皆不回應。


更多鏡週刊報導
【新光三越爆奪權2】吳東進密奪新光三越　原來暗藏更大野心
【新光三越爆奪權5】新光吳家兄弟鬩牆　他每次都被逼得選邊站
【新光三越爆奪權8】掌權15年太子痛失總座　吳昕達全因這2件事被拉下馬

ET快訊
謝忻「鯉魚精上身」起乩照曝光！揪張文綺、曹雅雯參加乩童訓練班
快訊／「薇帕」颱風生成了！周四起午後全台防大雷雨
林志玲凍卵榨精SOP曝光！新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

關鍵字：鏡週刊,新光三越爆奪權

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

統一超除息行情熱絡　盤中最高來到301元順利填息

黃志芳領軍赴日食品通路商Yaoko　拓銷台灣農漁產品拚商機

新台幣今開盤貶值0.4分　以31.079元兌1美元開出

純網銀放榜慶祝行情先旺後淡 PCB聯姻拖累瀚宇博、嘉聯益股價

新光三越爆奪權！找日本人搶百貨龍頭　堂弟逼宮吳東興內幕

愛爾麗捐贈鐵路警察250支電擊槍到位　總裁加碼捐贈女性防彈衣

不讓聯發科專美　高通與騰訊遊戲策略合作

純網銀與傳統銀行決戰2關鍵　金融業長期發展有「一好一壞」

聯發科宣示實力　首推專攻手遊晶片Helio G90　

純網銀來勢洶洶..實體銀行會消失？　專家提3大點「短期內不會」

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

統一超除息行情熱絡　盤中最高來到301元順利填息

黃志芳領軍赴日食品通路商Yaoko　拓銷台灣農漁產品拚商機

新台幣今開盤貶值0.4分　以31.079元兌1美元開出

純網銀放榜慶祝行情先旺後淡 PCB聯姻拖累瀚宇博、嘉聯益股價

新光三越爆奪權！找日本人搶百貨龍頭　堂弟逼宮吳東興內幕

愛爾麗捐贈鐵路警察250支電擊槍到位　總裁加碼捐贈女性防彈衣

不讓聯發科專美　高通與騰訊遊戲策略合作

純網銀與傳統銀行決戰2關鍵　金融業長期發展有「一好一壞」

聯發科宣示實力　首推專攻手遊晶片Helio G90　

純網銀來勢洶洶..實體銀行會消失？　專家提3大點「短期內不會」

貧苦老農葉祥慶連用油燈都珍惜　捐地捐錢又鋪路...他甘之如飴

板橋當舖騎樓暗夜竄火光　爆裂聲中8機車燒成廢鐵疑遭縱火

揪團應援心目中的青春腳本！上網投票抽Xperia系列手機

宏泰人壽買地17年才能動工　金管會開罰100萬、禁止不動產投資

蘋果執行長庫克：蘋果信用卡8月亮相！　收購英特爾數據機晶片可掌握核心技術

U12世界盃少壘／秘魯打擊不好無礙　靠這招剋中華拿分

等主人挑鞋...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

傳川普政府延遲對台F-16軍售　國防部：目前進度正常

稱香港反送中是美方「作品」！　華春瑩：美國欠世界一個交代

嘉市議員廖天隆「當選無效」以死明志　落選頭無法遞補提異議

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

財經熱門新聞

純網銀與傳統銀行決戰2關鍵　金..

純網銀來勢洶洶..傳統實體銀行..

快訊／純網銀執照放榜！　將來銀..

聯發科首度推手遊晶片Helio..

高通與騰訊遊戲策略合作

英鎊匯價貶破39元　換新台幣5..

宣明智談胡定華「超平凡的偉大」

蘋果財報恐重陷2016年困境

純網銀3家申請全過關　金管會仍..

新光三越爆奪權　堂弟逼宮吳東興..

7家銀行理專監守自盜挪用客戶款..

瀚宇博斥資24.38億　取得嘉..

即／威力彩14億獎號出爐！中了..

退稅懶人包／綜所稅首批退稅為7..

更多熱門

相關新聞

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

本刊近日2度直擊高雄市議員黃捷的同居伴侶楊蕓瑄趁黃北上錄影及參加活動空檔，與另一位長相清秀、個頭嬌小的嫩妹互動親密。對此，黃捷友人私下向本刊證實，7月中旬這對親密戰友的感情已確定走到終點，原來是楊主動向黃坦承愛上別人，黃對感情專一，無法接受2人世界中有第三者，彼此懇談後已決定分手。

汪東城、唐禹哲爆為「她」撕破臉！

衣架大王遭爆襲胸　舔耳猥褻長腿嫩妹

2020總統大戰「有他就沒柯」　柯文哲參選關鍵人物曝光…8月中揭曉

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

金Samuel殺父兇手抓到了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

周刊爆「私菸深喉嚨」身分　黃國昌：可笑又白痴

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

外送員送餐一時錯亂「一轉身笑翻網」

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面