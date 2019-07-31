新光三越爆奪權！找日本人搶百貨龍頭　堂弟逼宮吳東興內幕

圖、文／鏡週刊

7月初，百貨龍頭新光三越董事長吳東興差點丟失經營權，本刊調查，新光吳家老大吳東進意圖搶下新光三越，二度尋求日資支持，最後鎩羽而歸。

▲今年30歲的百貨龍頭新光三越7月初經歷驚滔駭浪，吳東興經營權差點不保。（圖／鏡週刊提供，下同）

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7月4日成立滿30週年的百貨龍頭新光三越人事地震，對外發布總經理換人，改由董事長吳東興次子、新光三越執行副總吳昕陽接任，原總經理、吳昕陽的哥哥吳昕達改任監察人，引發市場議論。

本刊調查，6月11日新光三越舉行股東會改選董監，新光三越的第一大股東、日商三越伊勢丹不滿吳昕達在大陸布局與經營績效，他因而意外落馬，沒有選上董事，改任監察人；而且7月4日他再卸下總經理位子。

這個高層人事異動案並不單純，背後是一場驚濤駭浪的新光三越經營權之爭，吳東興父子差點丟掉經營30年的新光三越百貨。

新光三越不僅在信義計畫區穩坐龍頭，也是國內百貨霸主，全台共有15間分店，總營業面積近30萬坪，國內主要都市都可以見到新光三越身影，大陸也有蘇州、重慶、成都3間店面，去年營收797億元，年成長2％，現金流相當可觀。

新光三越是1989年由新光集團和日商三越伊勢丹合資成立，新光集團持股約57％，日商持股43％，設有13席董事、3席監察人；這次改選後，日方維持6董、1監，吳東興家族由原先的3董改為2董、1監，吳火獅家族由3董1監改為4董，吳金虎家族和吳家老臣維持1監、1董。

吳家親友說：「新光金明年改選董監，老大（吳東進）希望能跨過無限徵求委託書的持股10％門檻，才想拿下新光三越。」吳東興為穩住經營權，改派次子吳昕陽接任總經理，先取得日方股東共識，並和堂弟吳東亮、吳東昇協調，利用2招化解危機。

以往從不捲入吳家兄弟紛爭的吳東興，過去因聯名卡問題，夾在吳東進、吳東亮兄弟間左右為難，今年再因新光金改選董監，捲入吳家兄弟紛爭，甚至差點丟掉新光三越經營權，也讓吳東興接下來要好好盤算，如何維持他和吳家四兄弟間的制衡關係。

針對吳東進在新光三越董事會杯葛議程，阻止董事長改選；並赴日二趟尋求日方支持他當董事長未果，最後派吳欣盈當董事一事，本刊求證新光金與新光三越，至截稿前皆不回應。



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