愛爾麗捐贈鐵路警察250支電擊槍到位　總裁加碼捐贈女性防彈衣

▲愛爾麗集團總裁常如山不捨年輕勇警逝去，慨然捐贈電擊槍予鐵路及高鐵警察大隊。（圖／常如山提供）

記者林淑慧、姚惠茹／台北報導

鐵路警察局警員李承翰殉職，喚起各界對員警配備的重視，醫美龍頭、愛爾麗集團總裁常如山繼慨然捐贈250支電擊槍後，再度表示將捐贈一批女性防彈衣給警政署，以期成為保衛第一線執勤員警安全的利器。

鐵路警察局昨日舉行「愛爾麗醫療集團捐贈鐵路警察局拋射式電擊器 提升員警執勤安全」記者會，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、鐵路警察局長江振茂及愛爾麗醫療集團公益代言大使謝祖武共同出席。

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▲愛爾麗集團公益大使謝祖武（圖左）代表愛爾麗集團捐贈電擊槍，由鐵路警察局長江振茂代表接受。（圖／愛爾麗提供）

愛爾麗集團捐贈250支電擊器，以供鐵路警察局員警精進配備，並在記者會現場實地模擬與持刀歹徒對峙情況，執勤員警使用拋射式電擊器制伏歹徒，扮演被電擊歹徒的員警直呼刺痛，被電擊處的衣物也被燒出洞來。

愛爾麗集團總裁常如山表示，台灣自行研發生產的優質電擊槍，在發射後能立即電昏2名壯漢，於歹徒昏厥20秒內期間，可立即進行壓制逮捕上銬，能守護第一線員警的執勤安全。

愛爾麗集團公益代言大使謝祖武表示，這250支拋射式電擊器，提供鐵路警察局使用，藉以精進員警裝備，提升員警執勤安全，設備預計8月底前全數到位。

依據警政署資料，愛爾麗集團所捐贈250支電擊器，將於8月底前完成配發至鐵警局，包括高雄捷運警察隊、桃園機場捷運警察隊、航空警察局、警察專科學校都可望受惠。