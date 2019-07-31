黃捷淚崩談分手始末…怨因韓國瑜爆紅「沒時間陪伴遭劈腿」　2小孩何去何從

圖、文／鏡週刊

本刊近日2度直擊高雄市議員黃捷的同居伴侶楊蕓瑄趁黃北上錄影及參加活動空檔，與另一位長相清秀、個頭嬌小的嫩妹互動親密。對此，黃捷友人私下向本刊證實，7月中旬這對親密戰友的感情已確定走到終點，原來是楊主動向黃坦承愛上別人，黃對感情專一，無法接受2人世界中有第三者，彼此懇談後已決定分手。

▲今年5月3日黃捷（右圖）在議會質詢高雄市長韓國瑜（左圖中）時的翻白眼畫面讓她爆紅，被封為「白眼女神」。（圖／鏡週刊提供，下同）

友人提及，黃捷私下談到「被分手」過程時，淚水不斷在眼眶打轉，甚至不經意回想，若不是自己因批韓爆紅，時間被電視通告及活動填滿，應有時間多跟女伴在一起，這段感情或許就不會以這種方式結束。

友人透露，黃捷與楊蕓瑄在去年選戰期間並肩作戰，互動密切而開始交往，這段關係已持續近一年；黃當選議員後，楊加入團隊擔任助理，2人開始在鳳山租屋同居，交往期間2人也曾向彼此的好友公開伴侶關係，此事在黃的閨密圈並非祕密。楊蕓瑄為考律師，前陣子已從黃捷團隊離職，專心準備考試。

友人還說，黃捷雖還在療傷期，但還滿樂觀的，曾私下和好友開玩笑說：「我單身了，可以來追我喔！」

本刊調查，同是北漂族的黃捷、楊蕓瑄二人在立法院時力黨團共事而認識後，就在台北租屋同居成為室友，去年南下打選戰，還一起養了2隻貓。如今感情生變，「咪咪」「雞絲」2個毛孩子未來歸屬，恐怕也要讓彼此傷透腦筋。

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