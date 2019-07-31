　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷被劈腿！小隻馬大街環抱同居伴侶　趁白眼女神北上攜回巢直擊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／鏡週刊

被封為「白眼女神」的時代力量高雄市議員黃捷，今年5月質詢高雄市長韓國瑜後爆紅，擁有高學歷及亮麗外型的她，感情狀態也成為外界關注的焦點。本刊接獲爆料，黃去年選戰期間開始與助理楊蕓瑄交往，2人在鳳山租屋同居，近日卻因第三者介入正式分手。

▲▼白眼女神被劈腿。（圖／鏡週刊提供）

▲本刊7月20日下午16：57，直擊時代力量高雄市議員黃捷的同居女友楊蕓瑄與嬌小妹外出約會，嬌小妹從後方環抱楊，互動親密。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊近日2度直擊楊蕓瑄趁著黃捷北上錄影及參加活動的空檔，與另一位長相清秀、個頭嬌小的嫩妹互動親密，甚至把新歡直接帶回她與黃捷兩人的香閨。

▲▼白眼女神被劈腿。（圖／鏡週刊提供）

▲今年5月3日黃捷（右圖）在議會質詢高雄市長韓國瑜（左圖中）時的翻白眼畫面讓她爆紅，被封為「白眼女神」。

7月16日上午9點多，本刊直擊楊蕓瑄騎機車載黃捷出門後，獨自返回鳳山租屋處。這天黃捷是北上參加民視政論節目《新聞大解讀》錄影，當晚夜宿台北並未返回高雄。

就在黃捷不在高雄的空檔，當天晚上約8點半，本刊還直擊楊蕓瑄在前，嬌小妹在後，2人牽著手走進租屋處大門，停留40分鐘後再一起離開，且徹夜未歸。可見黃雖在政壇發光發熱，情場卻慘遭劈腿，相當坎坷。

▲▼白眼女神被劈腿。（圖／鏡週刊提供）

▲7月16日黃捷（右）到台北參加民視《新聞大解讀》錄影。

7月24日，高雄市長韓國瑜前往勞工公園視察登革熱防疫情形，突如其來爬到樹上看樹洞積水的舉動，引發各界議論。黃捷也為此向韓喊話，要「衝洞市長別作秀！」不過，當天黃捷已是獨自一人搭捷運，情感狀態似乎已改變。

27日，黃捷與時力黨主席邱顯智、祕書長陳孟秀一同現身新莊樂生療養院的樂生生活節，但活動空檔只見她獨自一個人眼神放空，顯得若有所思。

▲▼白眼女神被劈腿。（圖／鏡週刊提供）

▲7/9 21：17，7月9日晚間黃捷（右）北上主持網路節目時，同居女友楊蕓瑄（前左）就跟在身邊，還一副愛相隨的模樣。

對傳出與楊蕓瑄交往卻慘遭劈腿分手，黃捷並未承認與楊交往。她僅回應，楊在去年選舉期間幫她很多，也曾是她議會辦公室團隊員工，因此在鳳山租屋同住，是很重要的戰友與室友。

至於楊蕓瑄的新戀情，黃捷表示，她知道楊交了新女友，楊也曾對她提過新戀情，楊的新女友也是她認識的朋友。

▲▼白眼女神被劈腿。（圖／鏡週刊提供）

▲7/16 21：09，16日晚間，楊蕓瑄（後）趁黃捷不在高雄，帶嬌小妹（前）回到自己與黃捷同居住處，待了40分鐘才離開。

更多鏡週刊報導
 【白眼女神被劈腿2】愛在大雨傾盆時　嬌小妹熊抱黃捷的他
【白眼女神被劈腿3】同居半年　鳳山陳意涵機車戀曝光

ET快訊
誰發明珍珠奶茶？春水堂、翰林茶館互告10年　法院判決出爐了
黃捷被劈腿！小隻馬大街環抱同居伴侶　趁白眼女神北上攜回巢直擊
「薇帕」颱風最快今生成　還有2低壓！彭啟明：下周可能到台灣

關鍵字：鏡週刊,黃捷,白眼女神被劈腿

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃捷淚崩談分手始末…怨因韓國瑜爆紅「沒時間陪伴遭劈腿」　2小孩何去何從

選不選總統？「柯文哲有一個心魔」　高嘉瑜自曝這句話…主持人傻住：什麼

2020總統大戰「有他就沒柯」　柯文哲參選關鍵人物曝光…8月中揭曉

黃捷被劈腿！小隻馬大街環抱同居伴侶　趁白眼女神北上攜回巢直擊

連戰連設兩宴撮不合韓王配　劉宥彤現身北市府「郭柯配」掀熱議

時力黨員發起連署「黨中央表態挺蔡英文」　吳崢萬言書盼與民進黨合作

圖／民進黨「寄生華航」清單曝光　立委：連秘書都可吃香喝辣

接機粉絲空歡喜一場　郭台銘返國時間尚未確定

黃光芹談私菸案：國民黨撿到槍！一黨不如一個黃國昌

時力立委涉貪「黃國昌卻神隱20hrs」　王浩宇痛批：還能騙多久？

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

黃捷淚崩談分手始末…怨因韓國瑜爆紅「沒時間陪伴遭劈腿」　2小孩何去何從

選不選總統？「柯文哲有一個心魔」　高嘉瑜自曝這句話…主持人傻住：什麼

2020總統大戰「有他就沒柯」　柯文哲參選關鍵人物曝光…8月中揭曉

黃捷被劈腿！小隻馬大街環抱同居伴侶　趁白眼女神北上攜回巢直擊

連戰連設兩宴撮不合韓王配　劉宥彤現身北市府「郭柯配」掀熱議

時力黨員發起連署「黨中央表態挺蔡英文」　吳崢萬言書盼與民進黨合作

圖／民進黨「寄生華航」清單曝光　立委：連秘書都可吃香喝辣

接機粉絲空歡喜一場　郭台銘返國時間尚未確定

黃光芹談私菸案：國民黨撿到槍！一黨不如一個黃國昌

時力立委涉貪「黃國昌卻神隱20hrs」　王浩宇痛批：還能騙多久？

酒醉闖女選手寢室　陳靖選手生涯面臨重大考驗

黃捷淚崩談分手始末…怨因韓國瑜爆紅「沒時間陪伴遭劈腿」　2小孩何去何從

選不選總統？「柯文哲有一個心魔」　高嘉瑜自曝這句話…主持人傻住：什麼

騎車衝撞罷韓志工！他露齒笑「有撞到你嗎笑死人」　網揪亮點：快檢舉

汪東城、唐禹哲爆為「她」撕破臉！起底「混血周慧敏」甜倒2大偶像男神

衣架大王遭控襲胸！舔耳猥褻長腿嫩妹　LINE「跟你感覺良好」對話曝光

清冰箱見「冰封40年女嬰屍」...頭髮都還在！他驚呆：可能是我姐姐

母過世後9天⋯半夜3點拍10人合照「她左腳消失」　專家：祂在暗示

史馬特大方承認防守會假摔　偷嘴哈登喜歡進攻假摔

天生「遲到王」星座Top 3 ！巨蟹拖延症氾濫、冠軍是懶癌末期患者

15歲女孩滑水道衝下！噁男「假冒救生員」接住她　趁機亂摸狂蹭…畫面流出

政治熱門新聞

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬..

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　..

圖／民進黨「寄生華航」清單曝光

立委涉貪「黃國昌卻神隱20hr..

時力黨員發起連署「黨中央表態挺..

黃光芹：國民黨一黨不如一個黃國..

韓國瑜提核四重啟　行政院出面打..

接機粉絲空歡喜一場　郭台銘返國..

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我..

國安私菸風暴　華航美魔女照片曝..

學歷造假？楊偉中PO證書：不解..

華航董事長致函道歉　管碧玲：寫..

查私菸　北檢9檢兵分2路查8神..

劉宥彤現身北市府　郭柯配掀熱議

更多熱門

相關新聞

來不及救葉永鋕　實習老師：我想謝謝他，但好殘忍

今年6月29日金曲獎頒獎典禮上，歌手蔡依林以〈玫瑰少年〉拿下年度歌曲獎，她難掩激動說：「葉永鋕提醒了我，在任何情況我都可能成為某一種少數，所以更要用同理心去愛身邊的人。這首歌獻給他。」那一天，正是台灣《性別平等教育法》上路滿15年又7天。

馬專機團購行政官曝光　近日恐遭約談

台癡漢律師起底！黨政關係好　不影響律師資格

國安私菸風暴　特勤5大私菸群組曝光

消失的169條私菸找到　藏身總統專機

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

金Samuel殺父兇手抓到了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

吃屎哥「血便」就醫…醫曝傷勢情況

外送員送餐一時錯亂「一轉身笑翻網」

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

肚臍癢狂摳！她「冒小菜花」切片驗醫驚呆

7號颱「薇帕」最快周三生成！周四變天

傷者雙腿截斷拔管亡　落跑駕駛「找到了」

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面