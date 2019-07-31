黃捷被劈腿！小隻馬大街環抱同居伴侶　趁白眼女神北上攜回巢直擊

圖、文／鏡週刊

被封為「白眼女神」的時代力量高雄市議員黃捷，今年5月質詢高雄市長韓國瑜後爆紅，擁有高學歷及亮麗外型的她，感情狀態也成為外界關注的焦點。本刊接獲爆料，黃去年選戰期間開始與助理楊蕓瑄交往，2人在鳳山租屋同居，近日卻因第三者介入正式分手。

▲本刊7月20日下午16：57，直擊時代力量高雄市議員黃捷的同居女友楊蕓瑄與嬌小妹外出約會，嬌小妹從後方環抱楊，互動親密。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊近日2度直擊楊蕓瑄趁著黃捷北上錄影及參加活動的空檔，與另一位長相清秀、個頭嬌小的嫩妹互動親密，甚至把新歡直接帶回她與黃捷兩人的香閨。

▲今年5月3日黃捷（右圖）在議會質詢高雄市長韓國瑜（左圖中）時的翻白眼畫面讓她爆紅，被封為「白眼女神」。

7月16日上午9點多，本刊直擊楊蕓瑄騎機車載黃捷出門後，獨自返回鳳山租屋處。這天黃捷是北上參加民視政論節目《新聞大解讀》錄影，當晚夜宿台北並未返回高雄。

就在黃捷不在高雄的空檔，當天晚上約8點半，本刊還直擊楊蕓瑄在前，嬌小妹在後，2人牽著手走進租屋處大門，停留40分鐘後再一起離開，且徹夜未歸。可見黃雖在政壇發光發熱，情場卻慘遭劈腿，相當坎坷。

▲7月16日黃捷（右）到台北參加民視《新聞大解讀》錄影。

7月24日，高雄市長韓國瑜前往勞工公園視察登革熱防疫情形，突如其來爬到樹上看樹洞積水的舉動，引發各界議論。黃捷也為此向韓喊話，要「衝洞市長別作秀！」不過，當天黃捷已是獨自一人搭捷運，情感狀態似乎已改變。

27日，黃捷與時力黨主席邱顯智、祕書長陳孟秀一同現身新莊樂生療養院的樂生生活節，但活動空檔只見她獨自一個人眼神放空，顯得若有所思。

▲7/9 21：17，7月9日晚間黃捷（右）北上主持網路節目時，同居女友楊蕓瑄（前左）就跟在身邊，還一副愛相隨的模樣。

對傳出與楊蕓瑄交往卻慘遭劈腿分手，黃捷並未承認與楊交往。她僅回應，楊在去年選舉期間幫她很多，也曾是她議會辦公室團隊員工，因此在鳳山租屋同住，是很重要的戰友與室友。

至於楊蕓瑄的新戀情，黃捷表示，她知道楊交了新女友，楊也曾對她提過新戀情，楊的新女友也是她認識的朋友。

▲7/16 21：09，16日晚間，楊蕓瑄（後）趁黃捷不在高雄，帶嬌小妹（前）回到自己與黃捷同居住處，待了40分鐘才離開。

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