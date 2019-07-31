不讓聯發科專美　高通與騰訊遊戲策略合作

▲晶片大廠高通與騰訊遊戲合作。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

聯發科才宣布要推出遊戲晶片，搶食遊戲市場，晶片大廠高通（Qualcomm）便不甘示弱，立刻宣布要與騰訊遊戲簽署合作備忘錄（MoU），將在遊戲領域展開全面策略合作。

高通表示，雙方透過策略合作，將對未來合作項目進行聯合優化，其中包括基於高通 Snapdragon?的行動遊戲裝置、優化遊戲內容和性能、增強Snapdragon EliteGaming特性、雲端電競、AR/VR 、5G遊戲使用案例開發等其他相關技術。

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騰訊高級副總裁馬曉軼表示，多年來騰訊一直與高通保持緊密合作，在進一步推動遊戲產業創新的同時，也為用戶帶來更高品質的遊戲及互動體驗。

高通中國區董事長孟樸表示，高通正在開啟全新的娛樂和遊戲時代。作為5G的關鍵使用情境，行動遊戲將能夠很快利用新一代連接技術的優勢。朝更快速度、更高頻寬和出色的超低延遲將支援即時、多人的沉浸式遊戲體驗，希望透過這次合作改變遊戲規則。

此外，高通推出Snapdragon平台的核心產品與技術，以及騰訊在遊戲開發領域的專長和廣泛資源，雙方旨在開發消費者喜愛的高品質遊戲，並讓他們能夠在廣泛的Snapdragon平台和裝置上進行體驗。