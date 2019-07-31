純網銀與傳統銀行決戰2關鍵　金融業長期發展有「一好一壞」

▲純網銀所帶來的便利性，專家認為民眾將是最大受益者，所有服務一切都可在線上完成。（圖／示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

純網銀來勢洶洶，金管會開放3張純網銀執照，傳統銀行個個繃緊神經，積極展開行動備戰，專家點出「便利性」和「價格競爭」將是未來純網銀和傳統銀行決戰的關鍵，對金融業發展來說有「一好一壞」。

純網路銀行起源於美國，英國後來居上成為主要領導市場，而日本則成為亞洲主要國家中起步最早，大陸及南韓緊追在後；從歐美國家的經驗來看，純網路銀行對於傳統銀行勢必會帶來一定程度的威些，不過迄今尚未完全取代實體銀行，預期國銀將會加速金融科技的整合，來迎接純網銀的到來。

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純網銀VS傳統銀行 決戰2大關鍵

純網銀浪潮來襲，對既有銀行的衝擊為何？台灣經濟研究院產經資料庫產業分析師陳衍潔指出，首先是純網銀與傳統銀行最大的差異在於「便利性」，不過銀行近年來早已開始推動數位金融，無論是在信用貸款、數位帳戶申請等各項業務整合，為的就是加快腳步，提供更為便利的服務。

再者是「價格競爭」，純網銀和傳統銀行能提供的業務都一樣，除了上述的便利性差異外，在傳統銀行擁有既有的客戶、加強數位金融的情況下，純網銀的優勢有可能會轉向在價格上做競爭，主要是純網銀的成本較低，不需負擔實體分行的租金與人事成本，因此在價格競爭上較有優勢。

▲純網銀初期可能以價格競爭的方式搶客，短期內傳統銀行勢必會受到一定程度的影響。（示意圖／記者季相儒攝）

陳衍潔認為，純網銀初期可能以壓低利率、手續費等價格，藉此吸引客戶上門，短期內對傳統銀行來說，勢必造成一定的影響，但從長期經營來看，純網銀還是得回歸正常的競爭狀態，不能一直以壓低利潤的方式來吸引客群，因為利潤無法有效擴大，屆時對傳統銀行未來發展的威脅也會日漸縮小。

不過，傳統銀行若是效仿純網銀，採取價格競爭的話，長時間下來對整體金融產業將會造成影響，陳衍潔說，儘管純網銀有利推動金融科技，是正面發展，但在價格競爭上卻會出現負面的情況。

純網銀會帶來哪些改變 民眾準備好了嗎？

隨著網際網路的普及，加上智慧型手機持有率高，以及金融監理沙盒已開始施行，有利金融科技創新。陳衍潔認為，純網銀所帶來的便利性，民眾是最大受益者，所有服務不用再跑實體銀行辦理，一切在線上處理即可完成，預期消費者對純網銀的接受度也能日益增多。

另從過往數位銀行的發展來看，過去外界對於網路上交易存有資安疑慮，但近年來傳統銀行早已積極加強控管，因此她認為，純網銀在這個時間點加入，消費者接受創新服務的程度越來越高，只是差別在於要繼續留在原有的銀行或是轉向純網銀而已。

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