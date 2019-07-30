聯發科宣示實力　首推專攻手遊晶片Helio G90　

▲聯發科推出首款專攻手遊晶片Helio G90。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

近日手機市場紛紛傳出自製晶片，讓市場憂心，手機晶片廠未來的市場恐被分食。聯發科今（30）日宣布，將推出專攻遊戲的手機晶片Helio G90系列，這是聯發科歷來首款專攻遊戲的晶片。法人表示，手機晶片市場白熱化，甚至手機銷售力道趨緩情況下，聯發科瞄準遊戲市場發表新品，一方面是正面激勵買氣的市場策略，同時也可向手機大廠宣示晶片研發實力。

聯發科同步推出晶片級遊戲優化引擎技術MediaTek HyperEngine，包含網路優化引擎、操控優化引擎、畫質優化引擎和智慧負載調控引擎等多項領先技術，搶食遊戲市場。

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Helio G90T由兩個ARM Cortex-A76和6個Cortex-A55組成，GPU方面搭載了ARM Mali– G76 MC4，主頻高達800MHz，並且內置雙核APU，結合CPU和GPU，可提供1TMACs 的AI算力，並且支援10GB LPDDR4x記憶體，頻率最高可達2133MHz。

聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖表示，遊戲、社交和購物已成為智慧手機的前三大應用，Helio G90系列晶片帶給消費者更好的使用體驗，尤其針對遊戲需求進行再度升級。

李宗霖表示，Helio G90從性能和體驗兩方面進行了提升和優化，為消費者帶來卓越的遊戲性能和遊戲體驗，包括協助用戶獲得更順暢、快速的網路連接，以及極速的觸控反應，這對毫秒必爭的遊戲世界至關重要。即使是最具人氣的多人連線戰術射擊手機遊戲，Helio G90系列也能遊刃有餘。

▼聯發科推出首款專攻手遊晶片Helio G90。（圖／業者提供）