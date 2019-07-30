純網銀來勢洶洶..實體銀行會消失？　專家提3大點「短期內不會」

▲因應純網銀時代的來臨，勢必對傳統銀行造成衝擊，紛紛砸資源備戰。（圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

台灣純網路銀行時代來臨，點燃金融創新之火，傳統銀行積極備戰，紛紛加速金融科技的布局，不過市場擔憂是否會因此造成實體銀行消失不見，台灣經濟研究院產經資料庫產業分析師陳衍潔提出3點觀察，她認為，純網銀的加入，短期間內不會催化實體銀行消失。

金管會原先規劃開放2張純網銀執照，不過今天同意將來銀行、樂天國際商銀、LINE BANK等3家業者全數過關，引起市場憂心是否會有Overbanking（分行家數過多）的問題，不過金管會主委顧立雄認為，當時發布純網銀時，國內銀行家數從39家減至37家，包括萬泰併入凱基銀以及元大銀併大眾銀；今年4月澳盛子行業務移轉至星展，因此目前國內銀行共有36家，若從家數的概念來看，等於是將既有模式的銀行替換成新營運模式的銀行。

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隨著數位金融趨勢發展下，民眾到實體銀行的需求下降，也讓銀行整併分行據點。根據金管會統計，從2014年至2019年5月底，本國銀行分行家數從3,460家減至3,398家，顯示近年來分行家數確實有逐漸衰退的現象；今年前5月分行申請機會，更是首度完全沒有銀行來申請。

純網銀來勢洶洶 實體銀行將消失？

金融科技（FinTech）正是金融業面臨數位科技，所創造出來的產業新樣態。陳衍潔表示，近2、3年來實體銀行已開始因應，著手進行軟硬體更新，因此她認為，純網路銀行的加入，短期間內不會因此催化實體銀行消失的情況，加上目前開放純網銀執照只有2張，銀行現階段仍會延續既有的步調，預期未來分行家數也將會持續減少。

傳統銀行該如何應戰，陳衍潔建議，過去幾年銀行陸續更新軟硬體設備，如今軟體上技術的整合，提高客戶的便利性，才能縮短與純網路銀行的技術上差距，再者是員工數位轉型的培訓，銀行先前已有動作，預料未來也將持續進行。

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者季相儒攝）

最後是金融科技人才的引進，陳衍潔指出，在純網銀尚未加入戰局前，銀行儘管已有所準備，但動作卻出現放緩跡象，投入資源也隨之降低，不過如今開放純網銀，再度帶動銀行在這方面的投資，進一步帶動傳統銀行轉型。

傳統銀行接招 砸資源應戰純網銀

隨著純網銀時代的來臨，已對國內金融市場帶來鯰魚效應，激發傳統銀行強力轉型，展開實際行動備戰。元大銀行以「數位化」、「便利性」來吸引用戶目光，並結合投資理財、換匯、信用卡及電子支付等線上申請服務，積極應戰。根據統計，2019上半年信用卡業務數位申辦率超過3成，平均每3位就有一位是透過線上申辦，而申辦使用元大銀行各項數位服務的新客戶已達8成，下半年信用貸款線上對保、外幣數位存款帳戶及智能理財等服務即將陸續開辦。

元大銀行指出，將線上申請平台「行動化」，透過行動智慧裝置就可辦理線上開戶、線上申請信用卡及貸款等服務；今年也啟動線上申請信用卡預借現金與分期申請、信託開戶等管道。

擁有165家分行的國泰世華銀行表示，每年持續檢視分行通路配置情形，分析市場趨勢、消費者需求及經營成效，針對區域強度變弱或有通路重疊之虞的分行點位進行重新配置，滿足客戶需求。

此外，金管會今年底將開放銀行10項線上業務範疇，元大銀行表示，已進入最後測試階段，目前客戶可以在線上開立台幣數位存款帳戶跟信託帳戶，不需要臨櫃就能完成手續，轉帳、申購基金、換匯通通搞定，加上未來還能線上申請「非約定轉帳功能」、線上同意「結構型商品業務推介或終止推介」，甚至信用卡戶還能「使用生物辨識（含指紋、Face ID等）核身來申辦信貸」等服務。

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