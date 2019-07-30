拿到純網銀牌照也得守規矩！　金管會警告：要有合理定價　不允許掠奪式競爭

▲台灣純網銀時代來了，金管會原先規劃開放2家純網銀執照，今天卻宣布3家都核准發照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委顧立雄今（30）日公布純網銀執照入選名單，考量營運模式及目標客群都有差異，3家銀行各有所長，最終「將來銀行」、「LINE BANK」與「樂天國際商業銀行」全數過關；但他說，純網銀還是需要有合理的定價模式，不允許「掠奪式競爭」，也就是不能不計自身的資金成本、營運成本、合理利潤、風險控管等，就先虧本搶市占率、惡性競爭。

顧立雄說，未來純網銀須有合理的訂價模式，金管會不允許掠奪式競爭。顧立雄說：「不太允許掠奪式的競爭，就是不計自己資金成本、營運成本、合理利潤等等，進行掠奪式競爭」。為了維護金融市場秩序，都會有相關銀行法相關規範。

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在風險可控制的情況下，顧立雄表示，金管會期許能夠跟上國際腳步，期許比照國外模式開放更多創新模式，包括手機認證的開戶、單一股東的企業戶等，另外隨著技術演進，如何做好KYC（認識客戶）身分驗證、洗錢防制等問題，期待純網銀業者能夠在這方面精進，也讓傳統銀行也可互相切磋。

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

純網銀設立後須向中央存款保險公司申請參加存款保險，金管會將督導存保公司監控純網銀的存款總餘額、存款客戶利率分布等變化情形，並要求純網銀擬定緊急應變措施。顧立雄指出，純網銀的資安和流動性風險會特別重視，其中資安須用高表準來要求，金管會也會與央行合作強化純網銀的監理，以7大面向共同維持金融市場穩定。

至於純網銀是否對傳統銀行造成衝擊，以及實體分行會不會逐漸消失，顧立認為，純網銀的設立並非是分行消失的原因，年輕世代習慣在行動裝置上搞定一切才是主因，而對於傳統銀行的影響，則要待純網銀開始營業後業務的擴展程度。

顧立雄也說，純網銀未來可能從支付開始著手，從消金至小額信貸等，在初期市占率還沒太大的前提下，暫時對傳統銀來不會有太大危險，應著重在未來性和創信性這方面，相信純網銀一定有其通路及生存之道，可望帶動國內整體金融業新的營運模式。

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