純網銀3搶2變通通有獎！　顧立雄點出3大原因「各有所長」

▲金管會拍板「將來銀行」、「LINE BANK」與「樂天國際商業銀行」籌設純網銀，可望發揮鯰魚效應，落實普惠金融。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

台灣邁入純網銀的時代，金管會主委顧立雄今（30）日公布純網銀名單，原先預計只開放2張執照，不過後來考量營運模式、目標客群都有所差異，以及參考他國經驗家數界線並非絕對，最後拍板將來銀行、樂天國際銀行、LINE BANK等3家全數榜上有名。

金管會原先規劃只開放2張純網銀執照，不過今天卻宣布3家全數過關，獲准成立純網銀。顧立雄對此表示，原本考量國內金融市場應適度管理競爭壓力，加上3家純網銀業者所提出的營運模式與目標客群都不同，因此經過審查評選後，可望有助於提升客戶使用金融服務的便利性及滿足消費需求，鼓勵金融創新，以及推動金融科技普及。

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金管會參考近期香港已陸續核發8家純網銀執照，新加坡宣布將開放5張執照，韓國除現有2家純網銀外，今年也再開放申請設立，顯示純網銀的家數界線並非絕對，且依日本及韓國經驗，純網銀市占率仍低，對實體銀行與市場競爭的影響尚屬有限，因此審查會建議可考量許可3家籌備處設立純網銀。

▲金管會主委顧立雄。（圖／資料照）

金管會歷經近半年的審查後拍板定案，核准「將來銀行」、「LINE BANK」與「樂天國際商業銀行」籌設純網銀，期望透過新營運模式、新科技運用，發揮鯰魚效應，並落實普惠金融。觀察國際上純網銀籌備期間，顧立雄表示，純網銀的設立預估8至20個月的準備期，對於有純網銀經驗的業者最快應可在8個月後開始營業。

至於各團隊入榜的原因，顧立雄指出，「LINE BANK」主要以社群媒體為基礎，擁有LINE社群與生態圈的廣大使用者為利基；再者是將來銀行則擁有電信數據基礎，目標客群在於可以滿足傳統銀行較少關注的客戶，像是具有一定收入卻沒有薪資證明的客群；最後是樂天銀行鎖定35至50歲的白領階級，加上電子商務的平台，以及對於日式金融服務有興趣、智慧手機重度使用的消費者。

在考量普惠金融、金融創新運用等因素下，顧立雄說，3家純網銀各有所長，且在評分的過程當中，每位不同評審都有給各家銀行，在不同的序位評分上拿下第一名，3家分數也相當接近，最後總成績符合設立標準。

此外，這3家純網銀業者是否有提出財務預測，顧立雄表示，初期可能會發生難以獲利的情況，不過目前有業者評估要達到損益兩平最快要3年、比較穩健則要5年的時間。

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