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瀚宇博斥資24.38億　取得嘉聯益24%股權成最大股東

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▲左起為嘉聯益發言人王吉輝、瀚宇博發言人李坤堂。（圖／翻攝證交所）

▲左起為嘉聯益發言人王吉輝、瀚宇博發言人李坤堂。（圖／翻攝證交所）

記者姚惠茹／台北報導

華新（1605）集團旗下PCB廠瀚宇博（5469）和軟板廠嘉聯益 (6153) ，今（30）日召開重大訊息說明會宣布，瀚宇博斥資新台幣24.38億元，以私募方式認購嘉聯益16%股權，並以股份交換方式取得嘉聯益8%股權，完成交易後總計取得24%股權，成為最大股東。

嘉聯益發言人王吉輝表示，嘉聯益董事會決議通過合作投資案，並與瀚宇博簽訂「私募股份認購契約書」及「股份交換暨業務合作契約書」，嘉聯益將取得瀚宇博約6.5%股權，換股比率為1.36，即1股瀚宇博普通股交換1.36股嘉聯益普通股。

請繼續往下閱讀...

王吉輝指出，私募的資金未來將應用於擴大公司營運規模，以及因應未來的發展所需，兩家公司著重在開發未來的潛在客戶，結合瀚宇博德的強項，為嘉聯益帶來更好的競爭力，讓雙方在5G、軟硬結合板的市場，達到一加一大於二的規模經濟及財務綜效，創造雙贏的局面。

瀚宇博發言人李坤堂表示，因應國際經濟環境變化，以及大陸印刷電路板業的興起，瀚宇博將借重嘉聯益在軟性印刷電路板領域的技術與市場行銷，透過與嘉聯益的合作，共同拓展市場，有助於瀚宇博開發潛在客戶以及擴大營運規模。

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關鍵字：PCB,瀚宇博,嘉聯益

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