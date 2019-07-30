純網銀奪照回應／樂天銀：肩負重責大任要讓純網銀立足台灣

▲樂天國際商業銀行獲准成立純網銀，將啟動台灣純網銀國際化新時代。（圖／記者吳靜君攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（30）日宣布純網銀名單，將來銀行、LINE BANK與樂天國際商業銀行全都上榜；樂天國際商業銀行籌備處負責人魏啟林表示，樂天國際商銀肩負重責大任，要帶領台灣金融業邁向純網銀時代，將藉由先進國際金融科技經驗深耕台灣市場，讓純網銀立足台灣，接軌國際市場，全面提升金融業資安系統，也提供消費者更便利安全的金融服務。

樂天國際商銀是由日本樂天銀行和國票金合資成立，金額達100億元，國票金控持股49%、樂天集團包括樂天銀行、樂天信用卡等持股51%組成，是申請純網銀三家業者中唯一的純金融團隊，也是唯一具有經營純網銀經驗團隊。

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此外，國票金是國內唯一以票券為主體的的金控，樂天國際商銀獲准成立純網銀，對國票金控來說，拿到純網銀執照，也是完成金控版圖最後一塊拼圖，有助提升國票金控經營綜效。

日本樂天銀行是首家直接投資台灣的日本銀行，是日本最大且獲利第一的純網路銀行，累積超過18年的純網銀經驗，開戶數超過720萬戶，將有助於台灣發展「Bank 4.0」數位金融時代中純網銀的發展。

魏啟林指出，樂天國際商銀董事長將由第一金控前總經理、國際票券公司前董事簡明仁擔任，總經理佐伯和彥是日本樂天銀行資安專家；未來將善用樂天集團已在30個國家建立布局的「全球生態圈」資源，全球已有13億2,000萬會員，包括電商、信用卡、電子書等，不同的服務與事業群透過「樂天超級點數」，串連所有的使用者，未來樂天國際商銀客戶也能同享樂天超級點數所帶來的各種好處。

全球已邁入無現金化時代，透過互聯網使用金融服務已是趨勢，純網銀最重要的核心就是「資訊安全」，未來樂天國際商銀將引進日本樂天純網銀和樂天信用卡在生態系的運用經驗，帶動國內金融科技安全和金融生態的革新。

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