重登最有價值上市公司　科技巨頭們能從微軟的經驗中學到什麼？

▲微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

重回巔峰的感覺一定很不錯，而微軟這次幾乎真的做到了。該公司接連幾個季度都繳出亮眼的成績，上季營收更較去年同期增長12%，乘著這股勁，該公司再度成為全球最有價值的上市公司，總市值超過1兆美元。微軟能在這波科技浪潮中超越其他來勢洶洶的科技巨頭，其中一定有值得它們學習之處。

經濟學人報導，20年前，微軟是舉世公認的「邪惡帝國」，因其在科技業佔據的主導地位而捲入與美國司法部間激烈的反壟斷鬥爭。5年前，隨著社群媒體及智慧型手機的興起，微軟視而不見的愚蠢行為也遭外界嘲諷。如今，微軟屢屢交出優異的財報表現，股價今年以來的漲幅超過34%，除了證明自己的獲利能力，更重新奠定其在全球科技產業的地位。

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這一切的復興之路，要從2014納德拉（Satya Nadella）開始掌舵微軟說起。在美國反壟斷機構開始對「搜尋引擎、社群網路和在線電子商務平台」展開新一輪評估之繼，Google、臉書及亞馬遜等科技巨頭能從微軟的經驗中學到以下幾件事：

首先，得先準備好下一隻「下金蛋的鵝」。

微軟之所以錯過社群網路及智慧型手機的浪潮，是因為它癡迷於Windows，而這款操作系統是其主要的收入來源之一。納德拉掌舵後最重要的一個措舉，就是取消了Windows的優先權，更重要的是，他還大舉押注了「雲端」業務，而當時正值許多公司開始習慣於租用雲端運算。微軟雲端部門Azure上季營收較去年同期大幅增長64%，該服務目前市佔大約是行業領導者亞馬遜網絡服務（AWS）的一半。

其次，強取豪奪不一定能得到回報。

過去微軟對Windows的狂熱導致其客戶及合作夥伴遭到擠壓、競爭對手紛紛解散，而微軟在其中採取的手段並不光彩，進而引來了反壟斷官司。微軟前執行長甚至曾將Linux及其他開源軟體稱為「癌症」，但如今微軟競爭對手的操作系統在Azure上的使用率甚至高於Windows。而在許多企業的眼中，微軟作為技術合作夥伴所構成的威脅也較亞馬遜來得小，畢竟，亞馬遜一直在努力進入和顛覆新的行業。而納德拉不但改變微軟的文化，也改變了它的科技焦點。

第三，主動與監管機構合作，而非嘗試欺騙或壓制他們。

微軟從一開使設計Azure時，即考量如何遵循各地的數據保護法。該公司總裁兼法務長史密斯（Brad Smith）曾是多件政策提案的源頭，包括保護民眾免受國家級網路攻擊的「數位日內瓦公約」等。他也支持微軟相對謹慎地使用人工智慧，並呼籲監管臉部辨識技術。雖然各大科技公司目前都遭逢了強烈的抵制，但微軟所受影響相對較小，也不太容易受到新監管政策的影響。

微軟的確錯過了上「社群」這條船的時機，但這也意味著，微軟將不必面對內容審核等對當前的臉書及Google來說極為棘手的問題，其他企業仍可試著效仿微軟的腳步。

蘋果重視客戶隱私，但其在應用程式商店中對競爭對手採取的措施，可能很快就會使之陷入反壟斷困境；臉書及Google已開始認知到，能力愈大責任愈重，但它們至今仍尚未找到屬於自己下一隻「金雞母」。不過，從野心及文化來看，亞馬遜與過去的微軟最為相似。

即使是改革後的壟斷者也仍要面臨審查。別忘了，微軟是靠著「強取豪奪」才獲得了今天的地位。新的微軟遠非完美，但它所吸取的教訓的確值得其他科技公司學習。