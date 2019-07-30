純網銀奪照回應／LINE Bank：應用AI、大數據及各式金融科技　提供安心創新體驗

▲LINE Bank籌備處執行長黃以孟。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

金管會今（30）日宣布純網銀設立許可執照名單，結果LINE BANK、將來銀行、樂天國際銀行，三家申請團隊全數上榜；對此，LINE Bank籌備處表示，未來將會應用AI、大數據及各式金融科技，秉持「負責任的創新」信念，為全民提供創新、安心的個人金融體驗。

LINE Bank籌備處全體發起人，首先感謝金管會純網路銀行審查會的肯定，讓LINE Bank可以成功取得純網銀的設立許可。

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LINE Bank籌備處表示，未來將會應用AI、大數據及各式金融科技，秉持「負責任的創新」信念，為全民提供創新、安心的個人金融體驗。

同時，未來會用心傾聽消費者需求，致力成為消費者信賴的全民銀行，並深耕台灣市場、培育金融科技人才，透過純網銀無遠弗屆的服務，讓更多的消費者享受到普惠的金融服務。



LINE Bank籌備處的發起人組成，包括LINE Financial台灣持股49.9%、台北富邦銀行持股25.1%；中國信託商業銀行、台灣大哥大、渣打國際商業銀行、遠傳電信、聯邦銀行各持股5%，金融業持股比例合計共40.1%。

LINE Bank籌備處指出，期待透過結合網路通訊平台、金融業和電信業的頂尖夥伴強強合作，一起規劃最適合台灣全民的純網銀服務。



台灣是LINE在亞洲布局中非常重要的市場，目前有2,100萬用戶，此次與合作夥伴在台灣取得純網銀設立許可，期待推動台灣金融市場邁向金融科技的重要里程碑。

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