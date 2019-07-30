宏碁電競再度稱雄　首奪加拿大電競筆電市佔龍頭寶座

▲宏碁電競筆電Nitro 5在加拿大銷量第一。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2535）今（30）日宣布，在稱霸全球多國電競市場後，6月以35%市佔率，首奪加拿大電競筆電市佔冠軍寶座，其中Nitro系列更是一舉包辦加拿大全品牌電競筆電6月銷量的前三名，尤其是Nitro 5更是受到當地消費者的喜愛，成為銷量第一的電競筆電。

宏碁表示，自2017年起，宏碁電競筆電表現就穩居加拿大市場第二，並持續呈穩步成長態勢，但是今年6月在當地主要零售商的銷售表現交出亮眼成績單後，宏碁首度超越所有競爭對手，奪下當地市佔冠軍的寶座。

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宏碁在加拿大的電競產品中，主打休閒玩家的Nitro系列產品表現亮眼，一舉包辦加拿大全品牌電競筆電6月銷量前三名，其中Nitro 5成為銷量第一的電競筆電。

▲宏碁Predator掠奪者電競座艙。（圖／宏碁提供）

至於主打核心玩家的Predator掠奪者系列中Helios 300則站上銷售第六的電競筆電，因此總體表現上，宏碁在加拿大電競筆電銷售前10名中佔領6席，展現強勁動能。

Predator掠奪者品牌在加拿大的熱度持續發酵，其相關的行銷、媒體評論、重大產品發表會等，皆得到當地零售商與客戶的正面迴響。

宏碁今年6月在加拿大卡加利（Calgary）地區的大型電子產品零售通路「Memory Express」首次亮相Predator Thronos電競座艙，近期也將在多倫多的電子產品零售通路「Canada Computers」推出Predator Thronos電競座艙。