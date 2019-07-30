中美貿易戰難有進展　經理人：大陸經濟發展仍有六大正向趨勢

▲ 富達國際基金經理馬磊。（圖／記者李瑞瑾攝）



記者李瑞瑾／台北報導

中美貿易戰今天開始進行新一輪的談判，但市場對於此次談判大多未抱持正向態度，富達國際基金經理馬磊表示，雖貿易協定不太容易達成，但中國大陸經濟發展還是有六大投資趨勢表現正向。短期來看雖有壓力但仍有成長空間，中長期發展也有許多潛在的機會與挑戰。

馬磊表示，2019下半年大陸總體經濟趨勢關注焦點在貿易戰談判、聯準會利率政策、大陸法規鬆綁等面向。面對貿易戰談判，他認為，目前看來美中達成協議的可能性不大，還是會維持「邊戰邊打」的模式，且中國大陸方面已釋出底線，若想要貿易戰有進一步緩和的趨勢，必須要美國方面有所妥協。

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除了貿易戰外，其他像是聯準會降息、流動性寬鬆、大陸基礎建設相關法規鬆綁，以及整體經濟數據表現穩定等部分，大多都有比較明確的發展，對於下半年趨勢的影響都很明確。

▼中國大陸總體經濟趨勢。（圖／富達投信提供，下同）

至於大陸經濟的關鍵發展趨勢，馬磊表示，三個負面挑戰包括債務高築、貿易戰影響，以及人口高齡化等方面，但這些也是長期會存在的挑戰。而在此情況下，未來三到五年的趨勢性投資還是有很大發展機會，而這其中包含自動化、綠化、數位化、城鎮化以及流動化以及消費族群等六大正面趨勢。

▼ 中國大陸關鍵發展趨勢。

馬磊指出，面對人口高齡化、少子化的趨勢，勞動力的下降讓自動化成為重要發展方針，包含汽車產業鏈、電子產業鏈等，自動化的需求勢在必行；另一方面，大陸電動車占全球一半產量，再加上綠色能源是近年來各國致力發展的重點，綠化發展趨勢明確。

在數位化方面，馬磊將此分成「個人、公共與工業生產空間」三面向。網路購物、電子支付等，都能讓留下個人消費痕跡，這是個人數位化；另外，監視器與人工智能分析的整合，讓警察、交通系統能應用，則是公共空間的數位化。而大陸5G發展領先全球，整合智能化雲端管理，則是生產空間的數位化。

在流動化部分，包含人流與物流的快速移動，都能讓效率大幅提升。進步的交通工具發展讓人流移動快速，而大陸物流的規模更是龐大，每年約510億個快遞，背後有幾百萬個快遞員與上百個分撥中心支持，加速了物流移動；另外，隨著人們把訊息轉移至手機上或是共享至雲端，也都能進一步提升效率。

對於未來的投資方向的觀察重點，馬磊認為，主要還是在產業方向，短期有雖有壓力但還是有成長空間，而中長期也有一些機會與風險挑戰。他指出，政策方向的走向會影響市場動態，以目前來說，包含貨幣政策偏鬆、適度提高風險定價、中央政府的補貼加快基礎建設，以及持續抑制房地產等行動來看，政策走向對經濟發展都是正面的。