樺晟世紀標得台中港土地　斥資20億布局離岸風電

▲樺晟董事長魏孝秦（左）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

樺晟（3202）今（30）日宣布，攜手世紀鋼（9958）合資的樺晟世紀，標得台中港離岸風電重件碼頭18餘公頃土地20年租用權，等於在離岸風電產業布局中取得實質關鍵進展，接下來將斥資20億元建廠與購置相關設備，目標在2020年第4季完工，預計每年生產量達65,000公噸。

離岸風電政策攸關台灣未來能源轉型與能源自主，更是繼電子業之後最重要的產業主軸，樺晟與世紀鋼共同成立的樺晟世紀，最重要的使命與目標就是與供應鏈廠商，打造台灣離岸風電的國際綠能供應鏈，並以全球市場為目標。

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根據經濟部資料，除了至2025年的55億瓦外，2025年後台灣海域每年都要增加10億瓦的離岸風電裝置容量，至2030年止，預計再增加50億瓦裝置容量。

樺晟成立樺晟世紀，投入離岸風電產業，除了著眼於台灣得天獨厚的天然風場優勢，以及未來離岸風電的裝置容量大幅增加之外，也體認到越來越多國際大品牌對於綠電的需求越來越殷切。

樺晟世紀表示，今年4月通過的《再生能源發展條例》修正案，其中規定用電大戶必須設置一定比例再生能源發電，包括購買綠電等，而風能正是其中最受矚目的綠電來源。

樺晟世紀指出，最近有產業提出綠電成本過高，建議核電延役，但實際上核電僅佔用電量10%，與全球趨勢及政府規劃綠電的增加佔比並無重疊替代之處，整體看來綠電的需求依舊暢旺。

離岸風機供應鏈包括水下基礎、塔架、葉片樹脂、輪殼、機艙罩以及齒輪箱，樺晟世紀主要為製造塔架與水下基礎，預估未來正式投產後，每年預估約有65,000噸產能，收益可挹注母公司樺晟。

此外，樺晟作為世紀鋼風電鋼板主要供應商之一，本季已開始出貨，將可為樺晟帶來持續穩定的營收動能。