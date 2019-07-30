再提「三共」概念　台灣大林之晨：為何不讓羅密歐茱麗葉結婚？

▲台灣大總經理林之晨。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大哥大今（30）日於新莊棒球場舉辦「5G超盟」誓師大會，會後台灣大總經理林之晨受訪時再度提起了5G三共概念（共頻、共網、共建），且認為現行的相關法規並不鼓勵業者間合作，並以羅密歐與茱麗葉之間的愛情譬喻，現行的「遊戲規則」，讓三共「可行性高但困難很大」。

林之晨解釋，為什麼說「可行性高但困難很大」，這就像是羅密歐茱麗葉想結婚，即便他們兩個家族都反對，事實上他們還是可以結婚；現在台灣的5G發展情況有點像這樣，5G相關遊戲規則是不鼓勵你們（業者）結婚（三共），但是你們有決心要結婚還是可以這麼做。

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林之晨認為，相關單位應該要反過來做，羅密歐與茱麗葉本來就相愛，那麼應該要鼓勵他們去結婚，且「這樁婚事」對台灣也有好處；政府不能說，電信從以前到現在的規則就是這樣，所以就不允許或是不鼓勵你們結婚（業者三共）。

事實上，台灣大一直都在推5G「三共」的概念；林之晨指出，因為未來5G基地台密度將會是4G的三倍，這對對國家來說，無論是在社會資源還是長久以來的缺電問題上，都是很大的負擔；但就以國家的高度來看，應該要鼓勵三共概念。

另一方面，台灣5G頻譜在今年底將開放競標，各家若是都想在主流頻段3.5GH標滿100MHz，屆時所付出的成本勢必會相當高昂。而林之晨也被問到會不會在年底前，尋求同業合作、一起標下100MHz；對此，林之晨表示，端看現在的法規發展態勢，同業間一起標頻譜的機率不高。

而在標頻譜的資金方面，林之晨指出，目前台灣大的預備資金還在做財務預測，暫不能與外界分享，且若是外洩的金額，有可能會影響到各家的競爭策略，目前還是商業機密階段。