歐洲兩大外送平台宣布合併！組成全球最大外送業者　對抗Uber Eats和亞馬遜競爭

▲Just Eat與Takeaway.com將合併成立新公司。（圖／翻攝自Just Eat官網）

記者陳心怡／綜合報導

歐洲線上食品配送業的兩大企業荷蘭公司 Takeaway.com 和 倫敦的Just Eat 日前宣布，將合併組成全球最大外送平台，新公司名稱為 Just Eat Takeaway.com，希望聯手在歐洲擁擠的食品交付市場上與Uber Eats和亞馬遜競爭。

Takeaway.com將以0.09744股交換Just Eat公司1股，每股併購價7.31英鎊，較Just Eat的26日收盤價溢價15%，收購總價為50億英鎊。

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Just Eat 成立於 2000 年，總部位於英國倫敦，並且在倫敦證券交易所上市，在英國則是擁有最多合作餐廳的外送平台。

Takeaway.com 同樣成立於 2000 年，總部位於荷蘭阿姆斯特丹，今年初曾完成定向增發融資，融資金額達 7.73 億美元（約新台幣242億元），不過並未透露投資方。

Just Eat 董事長伊文斯（Mike Evans）將擔任新公司董事長，同時 Takeway.com 首席執行長格羅恩（Jitse Groen）將擔任 CEO。新公司的註冊地和總部都選在阿姆斯特丹，但在英國仍將保留一定規模的業務。

科技巨頭亞馬遜表示，希望自己也能為歐洲市場做出重大貢獻，並打算將數百萬美元投入英國最大的外送應用程式之一Deliveroo。

Takeaway.com和Just Eat的合併創造了公司所稱的「世界上最大的在線食品交付平台之一」，摩根大通銀行分析師狄伯（Marcus Diebel）研究報告表示，合併後的新公司短期內市值可超過100億英鎊（約新台幣3871億元），新領導者也將帶來 Just Eat 缺乏的東西、技術執行力和業務的增長。