虧損收斂！群創第2季每股損失0.3元　第3季需求可望回溫

▲群創經營團隊 。（圖／記者周康玉攝）

記者姚惠茹／台北報導

群創光電（3481）今（30）日公布2019年第2季營運成果，合併營收為新台幣632億元，營業損失為新台幣33億元，稅後損失為新台幣30億元，基本每股損失為新台幣0.3元，折舊及攤銷為新台幣88億元，資本支出為新台幣85億元。

2019年第2季整體出貨面積726萬平方公尺，較前一季增加3.5%，液晶面板售價為每平方公尺279元美元；中小尺寸營收為新台幣146億元，較上一季增加15%；中小尺寸合併出貨面積60.56萬平方公尺，較前一季增加9.5%。

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營收以產品應用別區分，手機及商用產品為28%，可攜式電腦為18%、桌上型螢幕為12%、電視為42%；以產品尺寸別區分，10吋以下為23%、10到20吋為23%、20到30吋為14%、30到40吋為5%、40吋以上為35%。

回顧第2季，面板價格面臨較大的下行壓力，但群創透過產品組合及成本結構的改善克服不利因素，使得單季營收較上季成長5.4%，整體虧損幅度較上季縮小且EBITDA也較上季成長31.7%，本業持續產生現金流量，整體財務體質尚屬穩健。

展望第3季營運，即將進入促銷檔期的備貨期，面板需求將緩步落底回升，預期電視面板需求可望回溫，中小尺吋面板能見度明朗、IT面板需求有撐，群創將不斷優化產品組合以及技術競爭力，並持續增強成本控制與管理，以提升營運效益及穩定性。