用5G看國球　台灣大「5G超盟」新莊棒球場成軍

▲台灣大「5G超盟」新莊棒球場成軍。（圖／記者邱倢芯攝）



記者邱倢芯／台北報導

台灣大哥大今（30）日於新莊棒球場舉辦「5G超盟」誓師大會；台灣大表示，這是搶先在年底5G釋照前，集結三大領域近100頂尖團隊跨域出擊。在新莊棒球場的應用領域中，將會有一波硬體全面更新，讓球迷未來可利用新科技來觀看棒球賽事，像是多角度看球、精彩片段慢速重播等。

台灣大總經理林之晨表示，台灣即將邁入一個嶄新的5G新世代，牽動的不只是人們生活的改變，甚至是整個產業鏈革命性的變化，「5G超盟」的正式成軍，別具意義，不但象徵台灣大即刻起正式朝向5G新世代科技公司邁進，同時提供更多創新、多樣化的垂直應用服務，從單一企業或供應鏈的「點、線、面」，進展到「體」，建構出一個完整的5G生態系。

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▼台灣大總經理林之晨。（圖／記者邱倢芯攝）

不過林之晨也解釋，「5G超盟」當初名稱設定並不是以隊伍為出發點，主要是籌組一個聯盟打國際盃的概念，因為在台灣大「超5G策略」中有一個很重要的「g」，就是「group」，除了台灣大在行動通訊累積的豐厚資產(gift)，還必須集結超級盟友的力量，才能全面出擊，搶下5G應用灘頭堡，並且期望讓5G服務一起為台灣出口產業創造新的契機。

林之晨表示，希望台灣5G技術相關廠商可以運動為出發點，未來成熟後就不只在台灣做，而是帶著成功經驗外銷國際，將5G產業做成做成出口型產業；希望有朝一日可以讓5G成為台灣的成為兆元產業。