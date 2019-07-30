談純網銀與電信關係　台灣大總座：可以做的應用很多

▲台灣大總經理林之晨。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

金管會將於今（30）日下午四點半公布純網銀榜單，台灣大、遠傳與Line共同合作團隊也在這次競爭之列；而在今日台灣大舉辦的「5G超盟」成軍記者會後，總經理林之晨也談到，電信與純網銀合作可作的應用相當多。

林之晨解釋，現在傳統銀行門檻越來越高，這一類的業者越來越不喜歡為中小企業、低價值的個人客戶提供服務，主要的原因是因為KYC（瞭解你的客戶）與AML（反洗錢）的成本越來越高，傳統銀行的商業模式較難服務這些的小客戶，而這部分就是純網銀的機會。

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林之晨說明，因為純網銀並沒有實體，若是想要服務客人就要透過電信公司作為橋樑；純網銀跟電信公司緊密合作，透過電信業者給客戶的手機、智慧家庭裝置網路服務，在網路服務之上再架構金融服務，就可以讓純網銀的金融、保險、貸款更容易進入到消費者的生活。

舉例來說，消費者若是透過手機網頁來購買電視，電信公司可以根據消費者當時的消費行為去推薦客戶是不是應該買個電視保險，以免如果電視不幸損壞，維修費用會太高等。

林之晨認為，往後電信業者會成為純網銀的通路，因為純網銀沒有實體，所以就會透過這樣的方式來服務消費者，並推薦對的金融服務給消費者。