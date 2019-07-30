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裕隆增資大陸業務獲經濟部核准　投資金額逾4396萬美元

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▲裕隆日產汽車公司申請間接增資大陸業務，今（30）日獲經濟部投審會審議通過。圖為裕隆集團新春團拜，由集團執行長嚴陳莉蓮帶領。（圖／裕隆提供）

▲裕隆日產汽車公司申請間接增資大陸業務，今（30）日獲經濟部投審會審議通過。圖為裕隆集團新春團拜，由集團執行長嚴陳莉蓮（右五）帶領。（圖／裕隆提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投審會今（30）日表示，裕隆日產汽車公司申請間接增資廣州風神汽車有限公司，從事經營汽車零部件及配件製造（不含汽車發動機製造）等業務，已獲委員會審議通過，投資金額達4396萬2,000美元。

經濟部投資審議委員會今天召開第1178次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計6件。包括僑外投資3案、陸資投資1案、對外投資及對中國大陸投資各1案。

請繼續往下閱讀...

經濟部官員指出，在陸資投資方面，為大陸商廈門金達威投資有限公司申請匯入新台幣1億8,000萬元，認購國內事業依洛國際開發股份有限公司增資股份750萬股（實行後持股比例27％），從事服飾設計業等業務。

對外投資方面，為宏全國際股份有限公司申請匯出約美金1億元，間接增資英屬開曼群島宏全中國控股股份有限公司（HON CHUAN（CHINA） HOLDINGS CO.,LTD）（實行後持股比例96.47％），從事投資業。

另外，僑外投資則多屬再生能源廠商，包括盧森堡商綠島再生能源公司、英商GRP II TAIWAN UK LIMITED及丹麥商CI II CHANGFANG K/S及丹麥商CI III CHANGFANG K/S，從事發電等業務投資，均獲投審會核准通過，合計申請匯入1億909萬674美元。

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關鍵字：經濟部,投審會,裕隆

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