裕隆增資大陸業務獲經濟部核准　投資金額逾4396萬美元

立委高潞•以用助理利用職務之便，取得經濟部綠能計畫補助款，能源局今（30）日發佈聲明表示，除了第一階段的400萬元補助款外，第二階段從優還可拿到千萬元，但申請人並未揭露與立委的關係，因此不知道有助理來提案。