世界第2季每股賺0.9元　料第3季旺季不旺

▲世界先進董事長方略。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

世界先進（5347）今（30）日舉行法說會，同時公布業績。第2季每股賺0.9元，較上季0.85元微幅增加。世界先進表示，受到全球景氣下滑，預料第3季將旺季不旺。

世界先進第2季營收為69.18億元，季增0.2%、約略持平，較去年同期1.9%；第2季營業毛利率約為37%，較上季的36.05%微增；營業利益率則約為24.2%；稅後純益約14.8億元，每股稅後盈餘約為0.9元，較上季0.85元。

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出貨量部分，第2季出貨量為52.1萬片，較第1季52萬片持平，較去年同期58.5萬片約減少一成。

世界先進發言人曾棟樑副總經理表示，由於經濟成長趨緩，以及供應鏈庫存水位仍高，我們保守看待客戶需求。

世界先進釋出對第3季的營運展望，估計合併營業收入將約介於69億元至73億元之間；營業毛利率則預計將約介於35.5%至37.5%之間；營業利益率則預計將約介於23.5%至25.5%之間。

展望第3季，世界先進方略表示，受到全球景氣動能下滑，就連各國對2019年的GDP成長從去年下半年的3.9%，一路下修到近期的3.2%，儘管台積電對第3季釋出樂觀展望，但由於世界先進專注在8吋的成熟製程，屬性不同，因此展望沒有像台積電那樣樂觀。

方略表示，下半年沒有看到往年的旺季來臨，加上日韓貿易戰將會帶來對產業供應鏈的不確定性，預料第3季將旺季不旺，全年估計0-5%的成長。

方略表示，世界先進下半年成長相對強勁的是電源驅動IC，估雙位數年成長，小尺寸面板相對較弱的區塊。至於原本市場預期，受惠於東京奧運帶動大尺寸面板需求，方略表示，目前沒看到動能，要再觀察。

至於世界先進年初公布收購格芯（GlobalFoundries）新加坡的8吋晶圓廠，交割日為今年底，包括該廠的廠房、廠務設施、機器設備及微機電系統（MEMS）智財權與業務全部接手。

方略表示，目前進展順利。產能規劃方面，方略表示，為保持彈性，會全面性的布建；該場既有的MEMS業務，方略表示一定會保留，而且會「發揚光大」。據了解，目前MEMS業務占該廠產能的20% 。

對於日韓貿易戰，方略表示，原以為日本大選完會結束，目前看來卻還在進行中。對產業界而言，台廠在短期或許會有一些好處，但長期來講，等於是多了不確定性，全球供應鏈錯綜複雜，一個小東西斷鏈都不行，因此保守看待後續效應。