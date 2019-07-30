　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

世界第2季每股賺0.9元　料第3季旺季不旺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼世界先進董事長方略 。（圖／記者周康玉攝）

世界先進董事長方略。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

世界先進（5347）今（30）日舉行法說會，同時公布業績。第2季每股賺0.9元，較上季0.85元微幅增加。世界先進表示，受到全球景氣下滑，預料第3季將旺季不旺。

世界先進第2季營收為69.18億元，季增0.2%、約略持平，較去年同期1.9%；第2季營業毛利率約為37%，較上季的36.05%微增；營業利益率則約為24.2%；稅後純益約14.8億元，每股稅後盈餘約為0.9元，較上季0.85元。

請繼續往下閱讀...

出貨量部分，第2季出貨量為52.1萬片，較第1季52萬片持平，較去年同期58.5萬片約減少一成。

世界先進發言人曾棟樑副總經理表示，由於經濟成長趨緩，以及供應鏈庫存水位仍高，我們保守看待客戶需求。

世界先進釋出對第3季的營運展望，估計合併營業收入將約介於69億元至73億元之間；營業毛利率則預計將約介於35.5%至37.5%之間；營業利益率則預計將約介於23.5%至25.5%之間。

展望第3季，世界先進方略表示，受到全球景氣動能下滑，就連各國對2019年的GDP成長從去年下半年的3.9%，一路下修到近期的3.2%，儘管台積電對第3季釋出樂觀展望，但由於世界先進專注在8吋的成熟製程，屬性不同，因此展望沒有像台積電那樣樂觀。

方略表示，下半年沒有看到往年的旺季來臨，加上日韓貿易戰將會帶來對產業供應鏈的不確定性，預料第3季將旺季不旺，全年估計0-5%的成長。

方略表示，世界先進下半年成長相對強勁的是電源驅動IC，估雙位數年成長，小尺寸面板相對較弱的區塊。至於原本市場預期，受惠於東京奧運帶動大尺寸面板需求，方略表示，目前沒看到動能，要再觀察。

至於世界先進年初公布收購格芯（GlobalFoundries）新加坡的8吋晶圓廠，交割日為今年底，包括該廠的廠房、廠務設施、機器設備及微機電系統（MEMS）智財權與業務全部接手。

方略表示，目前進展順利。產能規劃方面，方略表示，為保持彈性，會全面性的布建；該場既有的MEMS業務，方略表示一定會保留，而且會「發揚光大」。據了解，目前MEMS業務占該廠產能的20% 。

對於日韓貿易戰，方略表示，原以為日本大選完會結束，目前看來卻還在進行中。對產業界而言，台廠在短期或許會有一些好處，但長期來講，等於是多了不確定性，全球供應鏈錯綜複雜，一個小東西斷鏈都不行，因此保守看待後續效應。

ET快訊
告別式擺罐頭塔！他問「喪家吃得完嗎」　網曝解答還爆這款超夯
高中數理資優女生3年全勤　畢業遇母喪「飯店端盤」打工5天猝死
純網銀執照放榜！　將來銀行、LINE BANK、樂天銀行3家

關鍵字：世界先進,晶圓代工,半導體

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

純網銀／將來銀行　以「活潑跳耀的鯰魚」推動金融科技

虧損收斂！群創第2季每股損失0.3元　第3季需求可望回溫

Uber大刀裁400名員工！首季虧損316億元　執行長：重整團隊、減少成本支出

影／味全四年來首度配息0.8元　營運轉好填息路穩健前行

用5G看國球　台灣大「5G超盟」新莊棒球場成軍

新台幣連貶三日後回升　收盤升值2.7分收31.075元

快訊／純網銀執照放榜！　將來銀行、LINE BANK、樂天銀行3家全上榜

談純網銀與電信關係　台灣大總座：可以做的應用很多

裕隆增資大陸業務獲經濟部核准　投資金額逾4396萬美元

世界第2季每股賺0.9元　料第3季旺季不旺

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

純網銀／將來銀行　以「活潑跳耀的鯰魚」推動金融科技

虧損收斂！群創第2季每股損失0.3元　第3季需求可望回溫

Uber大刀裁400名員工！首季虧損316億元　執行長：重整團隊、減少成本支出

影／味全四年來首度配息0.8元　營運轉好填息路穩健前行

用5G看國球　台灣大「5G超盟」新莊棒球場成軍

新台幣連貶三日後回升　收盤升值2.7分收31.075元

快訊／純網銀執照放榜！　將來銀行、LINE BANK、樂天銀行3家全上榜

談純網銀與電信關係　台灣大總座：可以做的應用很多

裕隆增資大陸業務獲經濟部核准　投資金額逾4396萬美元

世界第2季每股賺0.9元　料第3季旺季不旺

早餐鮪魚三明治＋新鮮柳橙汁！營養師狂推「一日菜單」照著吃就能輕鬆瘦

馬大偉解盤／老虎@天使　「挺」莊買天使讓1.5分

中職／吳昇峰投球聰明獲洪總賞識　12強有力人選

擅自穿越道路…行人事故年長者最多　「停看轉揮動」過馬路這樣做！

阻人才外流！波蘭宣布「26歲+年薪70萬以下」免18%所得稅　估200萬人受惠

來冬山河共度浪漫鵲橋！　2019宜蘭情人節8/7登場

「XXX是我朋友」！面試者攀關係　糗被486打臉：他去年被我開除了

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門逼性侵」　怕小嬰孩被傷…默默吞淚忍到結束！

化學所氣爆意外2人灼傷送醫　中科院：無生命危險

林萱瑜甩小三惡名！《炮仔聲》當「正義妹」替大嫂教訓狐狸精

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

財經熱門新聞

即／威力彩14億獎號出爐！中了..

快訊／純網銀執照放榜！　將來銀..

快訊／威力彩連槓43期！下期上..

「基金」王永慶身後5年才成立　..

華為加速開發自家晶片　高通向白..

小七夏季輕食四大天王出爐　年銷..

威力彩頭獎上看14億！幸運兒血..

彭淮南也肯定！　基富通退休投資..

經部證實時力立委高潞的助理拿補..

英鎊匯價貶破39元　換新台幣5..

胡定華追思會　大咖雲集

王文淵提　綠電昂貴與兩岸建言

蘋果財報恐重陷2016年困境

影／遊輪旅遊正夯　雄獅總經理夫..

更多熱門

相關新聞

胡定華追思會　大咖雲集

半導體大老胡定華追思會今（30）日於旺宏電子總部舉行，多位業界大咖到場致意。包括聯電榮譽副董事長宣明智、宏碁創辦人施振榮、台達電創辦人鄭崇華等業界友人，副總統陳健仁也親臨現場；台積電創辦人張忠謀因於昨日參加胡定華家祭，今日缺席。

日月光獲半導體最佳供應商獎

星國UTAC裁員2成　受貿易戰嚴重波及

台積電徵才3000人　因應新產能

美國電子業對「日韓貿易」戰發聲

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全爛

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　臉書曝下波提告對象

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫面曝光

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面