王道銀行樂見純網銀加入　「如何獲利」成未來最大挑戰

▲王道銀行副董事長駱怡君。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（30）日下午4點30分即將揭曉純網路銀行名單，各家銀行展開實際行動備戰。身為全台首家原生數位銀行的王道銀行，副董事長駱怡君談及純網銀時指出，觀察國外經驗，一開始基本上可以吸引不少會員開戶，但最大挑戰在於如何獲利，另外法令遵循以及風險控管等層層關卡都需要時間的累積。

王道銀行今天舉行公益認同卡發行記者會，副董事長駱怡君受訪時表示，對於純網銀的來臨，她是抱持「樂觀其成」的態度，一直以來就只有王道銀行孤軍奮戰，如今又有2家新夥伴加入，相信對整個社會來說，對於使用習慣或是法令的開放等都會更加重視。

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王道銀行的前身是台灣工業銀行，在2017年正式改制成全台首家原生的數位銀行，營運迄今約2年半的時間，目前在個金上的獲利尚未打平。駱怡君指出，無論是純網銀或是數位銀行都會面臨2大挑戰。

首先是「如何獲利」，每個新興事業都有學習曲線，在軟、硬體上都必須投入相當多的資金。以王道銀行為例，目前硬體的基礎設備已準備完善，加上這段時間已累積消費者喜好，因此下一階段是如何獲利，未來將引進更多財富管理業務，尋找相關人才，做出貼近消費者需求的產品，加強獲利來源。

另一個挑戰是法令遵循、風險控管，駱怡君說，觀察國際上經驗，一開始基本上可以吸引不少會員開戶，但重點在於不是把人吸引來就好，而是要擁有好的商業模式，不但要能真正可以獲利，同時也要遵守相關法規，以及風險控管，層層把關都需要經驗的累積。