Uber大刀裁400名員工！首季虧損316億元　執行長：重整團隊、減少成本支出

▲Uber將大動作裁員 。（圖／路透）

記者陳心怡/綜合報導

Uber日前宣布即將裁撤全球三分之一的行銷人員，這也代表該公司行銷部門約1200名員工中，有400人將遭裁員，藉此降低支出成本並提高營運效率。

此次裁員是 Uber 從今年5月公開募股上市以來，最新的人事大改組。上市過程中，Uber盈利表現並不佳，同時加上營運長、行銷長與三名董事成員先後離開，還有面臨華爾街對其能否獲利的諸多質疑。

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而這些疑慮最終讓 Uber 付出代價，Uber 首次公開上市（IPO）之後，第一季財報虧損了 10.1億美元（約新台幣316億元） ，公司正面臨著整頓財務狀況的壓力。

Uber向來虧損嚴重，而且營收成長正在趨緩。依照Uber執行長霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）寄給內部員工的電子郵件內容說明，由於內部團隊規模過大，造成部分工作內容重疊，同時也讓決策不明確，因此將行銷團隊成員裁減400人，預期是針對工作重疊部分進行調整，並且讓成本支出減少。

霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）說：「作為一家企業，我們可以做得更多，並保持高標準，期望給自己和彼此更多責任。簡而言之，我們需要恢復以往的優勢。」或許藉由此次經營團隊重整，將能以更有效率形式重振Uber市場經營策略。