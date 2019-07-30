快訊／純網銀執照放榜！　將來銀行、LINE BANK、樂天銀行3家全上榜

▲金管會主委顧立雄。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者紀佳妘／台北報導

3大團隊爭搶台灣首次核發的純網路銀行執照，金管會今（30）日揭曉，將來銀行、樂天國際銀行、LINE BANK通通獲准，搶下頭香，皆大歡喜，最快在2020年可以開門營業，可望能夠發揮鯰魚效應，打破金融體制的框架，同時也顛覆台灣民眾對銀行的印象。

金管會為鼓勵金融創新及深化金融普及，2018年4月26日發布開放純網路銀行新設的政策，規定最低資本額、業務範圍、申請資格、監理原則及營業據點等5項要求，從去年11月至今年2月開始接受辦理。

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最終提出申請的有3大團隊，包括以中華電信與兆豐銀為首的國家隊「將來銀行」、LINE與北富銀合作的「連線銀行」（LINE BANK），以及樂天銀行搭配國票金的「樂天國際銀行」，期待純網銀可發揮「鯰魚效應」，打破傳統金融體制的框架，帶動台灣金融科技創新的發展。

起先，金管會考量國內銀行家數仍多，預計首波開放純網路銀行以2家為上限，不過，今天放榜結果，申請的三大團隊通通上榜，無人落榜，皆大歡喜。

所謂的「純網銀」指的是沒有實體分行，所有金融服務均透過網路或行動管道進行的銀行；從國際上來看，純網銀最大特色在於1年365天所有服務全年無休，線上客服隨時待命解決問題，同時沒有像數位銀行部分業務有金額的上限。