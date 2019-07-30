經部證實高潞助理拿補助　第二階段從優還可拿千萬

▲立委高潞•以用助理利用職務之便，取得經濟部綠能計畫補助款，能源局今（30）日發佈聲明指出，申請人並未揭露與立委的關係，因此不知道有助理來提案。（圖／翻攝自綠黨臉書）

記者林淑慧／台北報導

立委高潞•以用助理利用職務之便，取得經濟部綠能計畫補助款，能源局今（30）日發佈聲明表示，除了第一階段的400萬元補助款外，第二階段從優還可拿到千萬元，但申請人並未揭露與立委的關係，因此不知道有助理來提案。

為鼓勵並結合民間設置公民電廠，經濟部能源局去年五月底公告「推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備示範補助作業要點」，共有19個民間團體參與角逐，包括高潞•以用助理掛名負責人和創辦人的「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」。

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▲立委高潞・以用（圖右）的國會助理涉嫌非法取得經濟部400萬元的綠能補助。（合成圖／記者季相儒、林銘翰攝）

能源局官員指出，為推動民間多元參與再生能源發展，該作業要點是以原住民團體為優先補助對象，以偏遠地區為優先補助區域，分二階段推動；其中，第一階段補助十案，每案補助上限為新台幣200萬元，而第二階段則將從第一階段補助案件中，從優選出五案落實綠能發電設置，每案補助金額上限為新台幣1000萬元。

針對該立委助理申請經濟部補助計畫一事，經濟部三點聲明如下：

一、經查，確實有陳姓申請人（台灣原住民族人文關懷協會及台灣創業育成產銷拓展中心協會）來申請的計畫，但是在申請與審查過程中，申請團體並未自我揭露其代表人或申請人與立法委員的關係。

二、在審查過程中，經濟部能源局是依照「推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備示範補助作業要點」，邀集政府機關（２人）及外部專家與學者（５人）共同組成審議委員會，並就相關申請案之計畫目的、工作內容概述、經費運用方式、執行時程規劃及預期效益等，採公平、公正方式依法逐項審查。

三、公職人員利益衝突迴避法新制是2018年12月13日施行，依照新法規定，立委助理應在申請文件中自行表明身份。但本案是2018年8月申請截止，10月審查，時間點是新法施行之前。新舊制之間的法律認定、關係人身分的適用等議題，經濟部會函請主管機關法務部，請求法律上的解釋。