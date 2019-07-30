　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

經部證實高潞助理拿補助　第二階段從優還可拿千萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲立委高潞・以用國會助理涉嫌非法取得經濟部400萬元的綠能補助。（圖／翻攝自綠黨臉書）

▲立委高潞•以用助理利用職務之便，取得經濟部綠能計畫補助款，能源局今（30）日發佈聲明指出，申請人並未揭露與立委的關係，因此不知道有助理來提案。（圖／翻攝自綠黨臉書）

記者林淑慧／台北報導

立委高潞•以用助理利用職務之便，取得經濟部綠能計畫補助款，能源局今（30）日發佈聲明表示，除了第一階段的400萬元補助款外，第二階段從優還可拿到千萬元，但申請人並未揭露與立委的關係，因此不知道有助理來提案。

為鼓勵並結合民間設置公民電廠，經濟部能源局去年五月底公告「推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備示範補助作業要點」，共有19個民間團體參與角逐，包括高潞•以用助理掛名負責人和創辦人的「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」。

請繼續往下閱讀...

▲立委高潞・以用（圖右）的國會助理涉嫌非法取得經濟部400萬元的綠能補助。（合成圖／記者季相儒、林銘翰攝）

▲立委高潞・以用（圖右）的國會助理涉嫌非法取得經濟部400萬元的綠能補助。（合成圖／記者季相儒、林銘翰攝）

能源局官員指出，為推動民間多元參與再生能源發展，該作業要點是以原住民團體為優先補助對象，以偏遠地區為優先補助區域，分二階段推動；其中，第一階段補助十案，每案補助上限為新台幣200萬元，而第二階段則將從第一階段補助案件中，從優選出五案落實綠能發電設置，每案補助金額上限為新台幣1000萬元。

針對該立委助理申請經濟部補助計畫一事，經濟部三點聲明如下：

一、經查，確實有陳姓申請人（台灣原住民族人文關懷協會及台灣創業育成產銷拓展中心協會）來申請的計畫，但是在申請與審查過程中，申請團體並未自我揭露其代表人或申請人與立法委員的關係。

二、在審查過程中，經濟部能源局是依照「推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備示範補助作業要點」，邀集政府機關（２人）及外部專家與學者（５人）共同組成審議委員會，並就相關申請案之計畫目的、工作內容概述、經費運用方式、執行時程規劃及預期效益等，採公平、公正方式依法逐項審查。

三、公職人員利益衝突迴避法新制是2018年12月13日施行，依照新法規定，立委助理應在申請文件中自行表明身份。但本案是2018年8月申請截止，10月審查，時間點是新法施行之前。新舊制之間的法律認定、關係人身分的適用等議題，經濟部會函請主管機關法務部，請求法律上的解釋。

ET快訊
公車投3元「下站補」卻直送警局　少女爆哭控司機酸她搭霸王車
郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！渾圓胸型網看傻：花絮好激烈
花蓮2黑衣男進銀樓裝客人　試戴14萬元金項鍊轉身就跑
桃園哥測變頻冷氣「2個月24hr不關機」帳單出爐　達人揭關鍵

關鍵字：經濟部,高潞•以用

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／長榮盤中股價創今年新高　新船效益發威Q3看好

工總憂缺電　經部：未來五年備用容量率15%以上供電無虞

美食展商機！國賓強推3500元住宿券吸客　業績目標上看550萬元

中美貿易戰延燒台灣受惠　經部：伺服器美國訂單年增四倍

統一超攜手GODIVA打聯名牌　亞洲獨家「冰可可」每間限量百杯　業績成長上看二成

節電新招！台電首批節能診斷員出動　台北市區小學月省三萬電費

影／遊輪旅遊正夯　雄獅總經理夫妻上船開趴回甘人生

影／雄獅旅遊O2O佈局進擊全球　搶攻海外出境遊市場

快訊／華航公布14次專機負責人！　副總羅雅美降調特助、邱彰信拔掉主管職

影／長榮船隊添新血　董座張正鏞看好Q3：投資船舶效益將顯現

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

「三商巧福」員工未按SOP做事 主管大聲斥罵！客人嚇壞投訴

電子三雄表現不振　台股盤中翻黑下跌54點跌破月線

經部證實高潞助理拿補助　第二階段從優還可拿千萬

影／降息風吹動盪...美元近期先蹲後跳　快來看強勢美元輕鬆投資術！

影／旅遊也有投資學！　專家提醒：留意當地投資機會...赴歐日旅遊最好先換匯

浩鼎研發長游丞德申讓50萬股　聲明：為繳巨額稅款

赴英旅遊快來看！英鎊匯價貶破39元　換新台幣5萬多賺一瓶jo malone香水

小七這一味愈熱愈好賣！夏季輕食四大天王出爐　年銷1.2億個挹注營運

遭多方圍堵　臉書提醒投資人：加密貨幣Libra可能永遠不會面世

三大面向助攻！台股領先亞股上漲　投信：建議布局這四大族群

影／長榮盤中股價創今年新高　新船效益發威Q3看好

《天氣之子》11天票房破40億！狂粉52刷秀票根：導演看到了嗎

腸胃炎靠「運動飲料」補電解質？藥師揭「悲劇下場」：拉得更慘！

偶像結婚「心情複雜」　吳姍儒兩度淚崩：他是別人的了

毒癮夫妻生11子「最小僅2週大」　全家窮翻…炒飯配鹽、沒奶粉

蘋果改建佛州專賣店 8月10日開幕！　融合海浪、音樂和藝術

沒跑過的才刺激好玩！　蘇花改南澳馬拉松7/31報名

雲林旅遊大使第一名林亭翰　「老爸是林隆璇」網留言狂酸

影／他車站連續胸襲2嫩妹！警制止遭暴打濺血...噁男「動機曝光」網傻眼

熊本熊漫畫自傳中文版發行！8/3親自來台萌會粉絲、為自己第一本書站台

2周前傳訊母親「我好想回家」　澳洲妹橫屍華盛頓大學…生前照詭譎落魄！

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

財經熱門新聞

即／威力彩14億獎號出爐！中了..

快訊／威力彩連槓43期！下期上..

「基金」王永慶身後5年才成立　..

華為加速開發自家晶片　高通向白..

威力彩頭獎上看14億！幸運兒血..

小七夏季輕食四大天王出爐　年銷..

王文淵提　綠電昂貴與兩岸建言

彭淮南也肯定！　基富通退休投資..

經部證實高潞助理拿補助　第二階..

胡定華追思會　大咖雲集

影／遊輪旅遊正夯　雄獅總經理夫..

蘋果財報恐重陷2016年困境

外媒：日本擬對韓擴大制裁　出口..

瀚宇博德、嘉聯益30日同步停牌..

更多熱門

相關新聞

高潞・以用助理遭爆狂拿400萬補助　陳恩澤：我依法申請　於法有據

針對時代力量立委高潞・以用的國會助理涉嫌非法取得經濟部400萬元的綠能補助。國會辦公室主任陳恩澤30日發表聲明，強調他身為台灣原住民族人，擔任第三部門的職務也都出自公益法人，「舉凡對於原鄉部落有所助益之政府資源，依法申請，於法有據」。

工總憂缺電　經部：未來五年國內供電無虞

中美貿易戰延燒台灣受惠　經部：伺服器美國訂單年增四倍

境外資金匯回專法　8月中上路

台灣精品日首度結合Zumba大師課程　舞出創新魅力

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫面曝光

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全爛

國安私菸風暴　華航美魔女照片曝光

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面