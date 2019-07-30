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影／旅遊也有投資學！　專家提醒：留意當地投資機會...赴歐日旅遊最好先換匯

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記者陳心怡／台北報導

暑假期間是旅遊一大旺季，《雲端最有錢》節目中，列出2019年台灣旅客心目中5大新興旅遊城市，分別有：越南峴港市、菲律賓宿霧、韓國大邱廣域市、日本仙台市、葡萄牙波爾圖。

主持人邱沁宜提到，自己非常喜歡出國旅遊，一年平均出去12至15趟，尤其特別喜歡去泰國，當地有非常多高CP值的美食餐廳，也因為常去所以對當地經濟狀況更加了解，進而會買泰國本地的基金跟股票，在投資上相對比較篤定，不容易被新聞影響，也知道該在什麼時間點適時加碼。

新興市場教父墨比爾斯，平均每年拜訪1200家公司，擅長從旅遊中發現投資機會，譬如說，觀察當地機場、基礎建設、人民快不快樂等等，因為這些都能反映出一個國家對外來資金是否友善以及是否有投資的潛力。

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另外，東協國家經濟成長速度也相當驚人，企業盈餘成長率都落在7-15%之間，馬來西亞、柬埔寨最近吸引許多投資人到當地做房地產投資；菲律賓內需強、工作機會多，投資報酬率好，適合定期定額投資。

外匯專家李其展也提醒要出國旅遊的民眾，如果是要去東協國家（泰國、馬來西亞、以及東協十加三的韓國），建議到當地有名的換匯所換匯；如果是歐洲或日本，則建議在台灣換，因為當地手續費高。

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關鍵字：雲端最有錢,旅遊,新興城市

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