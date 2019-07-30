小七這一味愈熱愈好賣！夏季輕食四大天王出爐　年銷1.2億個挹注營運

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統一超商夏季輕食四大天王出爐　年銷1.2億個挹注營運

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▲統一超商表示，輕食類產品「御飯糰」一年熱銷超過1.2億個，穩坐夏季輕食霸主寶座。（圖／統一超提供）

▲統一超商表示，輕食類產品「御飯糰」一年熱銷超過1.2億個，穩坐夏季輕食霸主寶座。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

高溫氣候帶動輕食餐飲消費，統一超商今（30）日發佈最新統計，御飯糰、涼麵、沙拉及三明治名列「夏季輕食四大天王」，天氣愈熱愈好賣；其中，御飯糰一年熱銷超過1.2億個，穩坐輕食霸主寶座。

最近天氣炎熱高溫，氣溫動輒飆破38度C，超商雙雄統一超商、全家便利商店紛紛推出新款輕食搶市。全家表示，像是壽司手卷、微波小菜、夯番薯等品類，六月業績與去年同期相比成長二成。

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統一超商主管表示，為滿足更多飯糰愛好者的需求，7-ELEVEN耗資上億元，在價格不變、品質提升的前提下，將御飯糰全品項從原料、設備、製程工法進行大革新，更針對消費者最愛的肉鬆及鮪魚口味，再推出「雙蔬鮪魚」及「御選肉鬆」新口味，以餡料增量吸客。

每到夏季，沙拉賣量就會飆賣2倍以上。統一超商觀察到愛吃肉的人比愛吃菜的多，因此今年顛覆以往沙拉就是以菜為主的思維，首創推出「肉主題」沙拉，菜肉比接近1：1；其中，柚香和風嫩雞口味，今年上市短短三個月就賣出100萬份，成功搶搭運動健身及無澱粉風潮。

另外，統一超將在明（31）日除息，每股預計發放現金股利8.8元，法人表示第三季是超商旺季，在冷飲、冰品、鮮食的帶動下，看好統一超營運表現可望來到全年高檔。統一超今日股價在紅盤震盪，盤中來到306元，表現相對抗跌。

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關鍵字：統一超商,全家,輕食,御飯糰,沙拉

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