遭多方圍堵　臉書提醒投資人：加密貨幣Libra可能永遠不會面世

▲臉書表示，雖然預期於2020年推出數位貨幣Libra，但目前仍有許多不利因素。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

臉書加密貨幣Libra正受到各方監管機構圍堵，該公司近期的財報法說會上提醒投資者，雖然該公司預計將於2020年推出Libra，但目前仍面臨許多因素恐將其扼殺在搖籃。

CNBC報導，臉書在報告中承認，自6月宣布該計畫以來，公司已意識到來自立法者和監管者的嚴厲阻攔。臉書在提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中寫道：「Libra已遭政府及監管機構的嚴格審查，我們預計這種審查將持續下去。」

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臉書表示，由於市場這類貨幣的接受度存在極大的不確定性，因此「無法保證Libra及其相關的產品與服務能夠及時提供，或根本無法提供。」臉書在數位貨幣的或區塊練技術方面並無顯著的經驗，這可能會影響其在開發、行銷這類產品及服務上的能力。

雖然臉書加密貨幣子公司Calibra執行長馬庫斯（David Marcus）稱，對於那些負擔不起轉帳費用的人來說，此類貨幣將是「更有效、低成本，也更安全的替代品」，但自臉書於6月披露Libra及Calibra的計畫已來，該公司一直受到來自多國監管機構的批評。馬庫斯在本月稍早出席Libra相關事宜的聽證會時，即受到兩黨參議員的炮火抨擊。

包括美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）都陸續表達了對Libra的擔憂。而法國法國財政部長勒邁爾（Bruno Le Maire）及歐洲央行執行委員會成員柯爾（Benoit Coeure）也提出了類似的觀點。

臉書發言人周一（29日）向媒體表示，在產品推出之前，公司會和相關方進行開誠佈公的協作。「我們知道，Libra的發行之路將會是漫長的，我們無法靠自己獨立完成。」發言人說，「保持和監管機構、立法者及專家的溝通對Libra的成功至關重要。這也是臉書與Libra Association成員非常早期就公布計畫的主因。」