三大面向助攻！台股領先亞股上漲　投信：建議布局這四大族群

▲ 台股下半年在三大面向上都有利多助攻股市。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美中官員預計本周在上海進行協商，加上美國可能鬆綁華為禁令，中美貿易戰目前稍歇，預期下半年在資金面、基本面、政治面等三大面向上將可獲得利多加持，帶動股市領先上漲。在台股股價淨值比約1.5倍，與長期平均相同且擁有高殖利率的優勢下，選股建議以自動化產業、5G網路設備、電動車／自行車、內需類股（如房地產等類股）為主。

施羅德投信表示，揮別年初以來的不振，台股下半年在三大面向上都有利多助攻股市。在基本面方面，根據IMF預估，2019年全球GDP成長3.3％，雖較去年放緩，下半年卻比上半年來得好。中美貿易戰影響與日韓摩擦增添不穩定性之下，亞洲科技股獲利普遍調降5～10％；反觀台灣科技股只有調降1～5％，相對穩定，上市公司獲利年增率估計逐季好轉，領先亞洲同業。

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至於資金面，除了美國央行啟動降息，台商回台投資與海外資金匯回，都有助國內投資成長。海外資金匯回專法可望在今年第四季上路，從海外資金回流美國的經驗來看，資金大幅帶動隔年資金回流金額大增3倍以上。若資金回流台灣一～三成，預估可對台股挹注3,000～9,000億元。在政治上，2020年1月將舉行總統大選，政策面將有利於經濟。

2019年可能沒有明顯的族群趨勢，選股將顯得更為重要。施羅德投信建議，選擇自動化產業、5G網路設備、電動自行車／充電樁／電動車等新經濟，再加上內需型類股等四大類別。

中美貿易衝突之下，我們已見到品牌廠訂單從中國移出，台灣的電子、紡織、製鞋廠商因此受惠。伺服器、網路設備、安控設備等敏感性產業，未來也會避免中國製造。國際大廠將逐步把生產線分散至各國，全球製造業版圖開始挪移，加速長線自動化需求。

▲ 下半年5G相關類股仍被看好。（圖／路透社）

在新經濟的部分。5G網通設備短線受貿易風險衝擊，但中長線仍受惠5G趨勢。英國、南韓、西班牙、義大利、美國、澳洲與中國等國家已經完成第一次5G頻譜釋出，預計5G手機應用在2020年開始實現。隨著5G基站網路架構改變，對天線、射頻元件與光收發模組的需求將大增。兼具運動和通勤的電動自行車，在歐洲、日本銷售持續成長，以歐洲為例，電動自行車銷售量預計在2022年突破500萬輛。此外，各大車廠也推出具價格吸引力的電動車，未來成長可期。

施羅德投信提醒，下半年股市仍舊充滿波動，在此市況下內需型防禦類股還是最佳投資標的，不僅基本面穩定，企業財務結構健全，股息率都有5％以上。地產具備房市復甦與台商回流兩大優勢；外貿前景不明之下，內需成為經濟成長主要動能，可關注內需消費股；而高殖利率股票如電信、公用事業、資產股等具防禦性與較高殖利率保護，股價更具支撐力。