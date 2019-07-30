　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

半導體大老胡定華追思會　多位企業大咖雲集

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼半導體大老胡定華追思會。（圖／記者季相儒攝）

▲半導體大老胡定華追思會。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／新竹報導

台灣半導體開路先鋒、業界稱「胡老師」的胡定華追思會今（30）日於旺宏電子總部舉行，多位業界大咖到場致意。包括聯電榮譽副董事長宣明智、宏碁創辦人施振榮、台達電創辦人鄭崇華、台達電董事長海英俊等業界友人，副總統陳健仁也親臨現場；台積電創辦人張忠謀則因於昨日參加胡定華家祭，今日缺席。

追思會一開場，就由管弦樂大師蘇顯榮帶領的台北愛樂管弦樂團演奏，場面莊嚴溫馨。接著由副總統陳健仁頒發總統褒揚令，感謝胡定華為台灣半導體的貢獻。台達電創辦人鄭崇華除了到場致意外，同時贊助自家4K投影機，以供現場投影片撥放。

請繼續往下閱讀...

身為胡定華學生的工研院院長李世光上台致詞，他語帶哽咽表示，他這20年來跟著胡定華學習，回顧胡定華一輩子對台灣半導體業的貢獻匪淺，這也是為什麼今天會有這麼多科技先進到場，一同緬懷他。

李世光回憶，胡定華會讓學生把考題帶回家重新想一遍後，會再獲得一次重考的機會，讓他看到一個老師在教學過程中，諄諄善誘，希望學生真的把東西學進去。

同樣是半導體先行者的史欽泰則以「老胡」稱呼胡定華，他表示，胡定華在RCA（半導體種子計畫）計畫中，對於政府，他一直都扮演勇敢直言的角色；在胡定華指導下，他甚至要求學生在實驗室就要有量產的能力，因此當時在工研院的計畫中，就已經有量產4000片晶圓的能力了。

宏碁創辦人施振榮表示，胡定華是他的學長，並尊稱他為「胡老師」。施振榮說，當時胡定華的課是相當受歡迎的，不僅上課內容簡單扼要，最讓他印象深刻的是，還有很多時間提前下課帶同學一起打球，並讚揚胡定華是「瀟灑走漂亮的一生」。

▼旺宏董事長吳敏求（左）及李世光陪同副總統陳建仁（右）離場。（圖／記者季相儒攝）

▲▼半導體大老胡定華追思會,旺宏董事長吳敏求及李世光陪同副總統陳建仁離場。（圖／記者季相儒攝）

胡定華追思會，台積電副董事長曾繁城（左起）與科技部長陳良基。（圖／記者季相儒攝）

▲▼胡定華追思會，台積電副董事長曾繁城，台達電創辦人鄭崇華。（圖／記者季相儒攝）

▼台達電創辦人鄭崇華（右）。（圖／記者季相儒攝）

▲▼胡定華追思會，台積電副董事長曾繁城，台達電創辦人鄭崇華。（圖／記者季相儒攝）

▼台積電總裁魏哲家。（圖／記者季相儒攝）

▲▼半導體大老胡定華追思會,魏哲家到場。（圖／記者季相儒攝）

▼聯電榮譽副董事長宣明智。（圖／記者季相儒攝）

▲▼半導體大老胡定華追思會,宣明智到場。（圖／記者季相儒攝）

▼半導體大老胡定華追思會,劉兆玄到場。（圖／記者季相儒攝）

▲▼半導體大老胡定華追思會,劉兆玄到場。（圖／記者季相儒攝）

▼半導體大老胡定華追思會，工研院院長李世光到場。（圖／記者季相儒攝）

▲▼半導體大老胡定華追思會,李世光到場。（圖／記者季相儒攝）

▼半導體大老胡定華追思會於旺宏電子總部舉行。（圖／記者季相儒攝）

▲▼半導體大老胡定華追思會。（圖／記者季相儒攝）

ET快訊
韓國瑜伽老師「雪乳下壓」撼動90萬網友！細看驚覺沒穿內衣

關鍵字：胡定華,半導體,張忠謀,台積電,聯電,工研院,追思會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

小七這一味愈熱愈好賣！夏季輕食四大天王出爐　年銷1.2億個挹注營運

遭多方圍堵　臉書提醒投資人：加密貨幣Libra可能永遠不會面世

三大面向助攻！台股領先亞股上漲　投信：建議布局這四大族群

影／長榮盤中股價創今年新高　新船效益發威Q3看好

半導體大老胡定華追思會　多位企業大咖雲集

擔憂英國強硬脫歐　英鎊匯價觸及兩年四個月來最低

新台幣開盤貶0.8分　以31.11元兌1美元開出

台股開盤飛越10,900點　上漲24點開10,909點

「神秘信託基金」王永慶過世5年後才成立　王文洋台北地檢署提告：侵占遺產

快訊／威力彩連槓43期！下期上看15.2億　貳獎一注中獎1201萬

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

「三商巧福」員工未按SOP做事 主管大聲斥罵！客人嚇壞投訴

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

小七這一味愈熱愈好賣！夏季輕食四大天王出爐　年銷1.2億個挹注營運

遭多方圍堵　臉書提醒投資人：加密貨幣Libra可能永遠不會面世

三大面向助攻！台股領先亞股上漲　投信：建議布局這四大族群

影／長榮盤中股價創今年新高　新船效益發威Q3看好

半導體大老胡定華追思會　多位企業大咖雲集

擔憂英國強硬脫歐　英鎊匯價觸及兩年四個月來最低

新台幣開盤貶0.8分　以31.11元兌1美元開出

台股開盤飛越10,900點　上漲24點開10,909點

「神秘信託基金」王永慶過世5年後才成立　王文洋台北地檢署提告：侵占遺產

快訊／威力彩連槓43期！下期上看15.2億　貳獎一注中獎1201萬

交易到大都會　史卓曼：像在家裡後院打球

小七這一味愈熱愈好賣！夏季輕食四大天王出爐　年銷1.2億個挹注營運

温野菜新推三色日式養顏山藥泥　還贈送超萌膠原白熊

石垣島旅遊遇車禍2個月後身亡　法官認「病死」保險免賠200萬

巴基斯坦軍機墜毀15死！衝入住宅區爆大火　數棟房遭波及

陸國產航母近照曝光！甲板出現殲15D「機翼伸展」模型　新試驗將展開

一個動作躲過5連撞！外籍司機「防禦駕駛」 秒切路肩免遭貨車追尾

黃國昌搶備位市長？柯文哲：我都還沒走你們就在講

日本東奧紀念幣曝光　國寶畫作「風神雷神」打敗富士山

徵信天后江梅綺偷拍裸照、性愛光碟勒索　10月改判2年

財經熱門新聞

即／威力彩14億獎號出爐！中了..

快訊／威力彩連槓43期！下期上..

「基金」王永慶身後5年才成立　..

華為加速開發自家晶片　高通向白..

威力彩頭獎上看14億！幸運兒血..

王文淵提　綠電昂貴與兩岸建言

外媒：日本擬對韓擴大制裁　出口..

影／遊輪旅遊正夯　雄獅總經理夫..

瀚宇博德、嘉聯益30日同步停牌..

彭淮南也肯定！　基富通退休投資..

課徵空屋稅　財部空屋難認定

小老闆注意！　一銀小微企業線上..

蘋果財報恐重陷2016年困境

台積電處分中芯1萬張持股　

更多熱門

相關新聞

台股開盤飛越10,900點　上漲24點開10,909點

市場觀望即將到來的美中貿易戰談判以及聯準會利率決議，美股四大指數漲跌互見。而台股今（30）日早盤即飛越10,900點關卡，以10,909點開出、上漲24點。

台積電處分中芯1萬張持股　

新台幣今收盤貶值1.2分　收31.102元兌1美元

日月光獲半導體最佳供應商獎

星國UTAC裁員2成　受貿易戰嚴重波及

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫面曝光

即／巴西監獄暴動「16人遭斬首」

私菸案陳菊「毫髮無傷」　黃國昌回應了

女嬰「一串耳垂」全臉畸形　爸嚇傻　

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

他逼車嗆騎士「快車道」　遭警打臉神反轉

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面