半導體大老胡定華追思會　多位企業大咖雲集

▲半導體大老胡定華追思會。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／新竹報導

台灣半導體開路先鋒、業界稱「胡老師」的胡定華追思會今（30）日於旺宏電子總部舉行，多位業界大咖到場致意。包括聯電榮譽副董事長宣明智、宏碁創辦人施振榮、台達電創辦人鄭崇華、台達電董事長海英俊等業界友人，副總統陳健仁也親臨現場；台積電創辦人張忠謀則因於昨日參加胡定華家祭，今日缺席。

追思會一開場，就由管弦樂大師蘇顯榮帶領的台北愛樂管弦樂團演奏，場面莊嚴溫馨。接著由副總統陳健仁頒發總統褒揚令，感謝胡定華為台灣半導體的貢獻。台達電創辦人鄭崇華除了到場致意外，同時贊助自家4K投影機，以供現場投影片撥放。

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身為胡定華學生的工研院院長李世光上台致詞，他語帶哽咽表示，他這20年來跟著胡定華學習，回顧胡定華一輩子對台灣半導體業的貢獻匪淺，這也是為什麼今天會有這麼多科技先進到場，一同緬懷他。

李世光回憶，胡定華會讓學生把考題帶回家重新想一遍後，會再獲得一次重考的機會，讓他看到一個老師在教學過程中，諄諄善誘，希望學生真的把東西學進去。

同樣是半導體先行者的史欽泰則以「老胡」稱呼胡定華，他表示，胡定華在RCA（半導體種子計畫）計畫中，對於政府，他一直都扮演勇敢直言的角色；在胡定華指導下，他甚至要求學生在實驗室就要有量產的能力，因此當時在工研院的計畫中，就已經有量產4000片晶圓的能力了。

宏碁創辦人施振榮表示，胡定華是他的學長，並尊稱他為「胡老師」。施振榮說，當時胡定華的課是相當受歡迎的，不僅上課內容簡單扼要，最讓他印象深刻的是，還有很多時間提前下課帶同學一起打球，並讚揚胡定華是「瀟灑走漂亮的一生」。

▼旺宏董事長吳敏求（左）及李世光陪同副總統陳建仁（右）離場。（圖／記者季相儒攝）

▼胡定華追思會，台積電副董事長曾繁城（左起）與科技部長陳良基。（圖／記者季相儒攝）

▼台達電創辦人鄭崇華（右）。（圖／記者季相儒攝）

▼台積電總裁魏哲家。（圖／記者季相儒攝）

▼聯電榮譽副董事長宣明智。（圖／記者季相儒攝）

▼半導體大老胡定華追思會,劉兆玄到場。（圖／記者季相儒攝）

▼半導體大老胡定華追思會，工研院院長李世光到場。（圖／記者季相儒攝）

▼半導體大老胡定華追思會於旺宏電子總部舉行。（圖／記者季相儒攝）