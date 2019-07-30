爆韓要徵召遭200則私訊追殺！　杜紫宸擬告韓粉每人求償20萬

▲韓國瑜、杜紫宸。（合成圖／記者李毓康攝、杜紫宸臉書）

記者呂欣玫／綜合報導

中華大學講座教授杜紫宸曾爆料，高雄市長韓國曾寫信給黨主席吳敦義要求徵召他參加黨內初選，引發韓粉不滿。雖然杜紫宸事後已發聲明道歉，但他30日表示，過去2個月來，仍遭挺韓網友亡命追殺，考慮蒐證後按鈴申告，對每位韓粉求償20萬元。

杜紫宸曾在節目中爆料，韓國瑜訪美前曾寫一封信給吳敦義，直言自己不參加黨內初選，要就直接徵召，聽起來有點像逼宮，那吳敦義怎麼面對前新北市長朱立倫、前立法院長王金平？因此，鴻海集團創辦人郭台銘若出來選，對吳敦義來說是解套，但因韓國瑜對此事否認，吳敦義也說沒有收到信，僅表示不知道副主席曾永權有沒有收到，杜紫宸事後便發表3點聲明公開道歉。

杜紫宸30日於臉書再度還原事發經過，他表示，個人親耳聽見國民黨某高層主管透露，「老闆，昨天收到韓國瑜來信（訊），不知如何處理，十分困擾」，經過比對查證，韓國瑜在赴美前確實曾「發簡訊」給曾永權，表達無法直接參加初選的意向，但他誤「訊」為「信」，且誤以為高階黨工口中的「老闆」即為吳敦義。

杜紫宸表示，發現誤差後，他隨即發表3項聲明，明確言明「因當事人之一否認」，他表示尊重，如因此造成困擾，願公開道歉。

對於杜紫宸的道歉聲明，韓粉似乎不埋單，杜紫宸指出，韓粉鋪天蓋地地指責他說謊，只要是他在網路留言之處，便展開摧毀品德人格式人身攻擊，所到之處寸草不生，先後收到近200餘則私訊留言，極盡侮蔑之能事，他還為此致訊高雄市政府新聞局長王淺秋，王淺秋建議報警處理。

杜紫宸說，兩個「一字之差」的誤會，卻引起亡命追殺，業餘當然玩不過職業政治高手，自該回家面壁思過，但罪不致誅，過去數月誣衊他人格、問候他親人的網友實在過份，考慮比照媒體人王瑞德模式，蒐證後按鈴申告，每人求償20萬元。