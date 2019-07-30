擔憂英國強硬脫歐　英鎊匯價觸及兩年四個月來最低

▲ 英鎊匯價觸及兩年來的最低點。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

由於擔心英國強勢脫歐造成的影響，英鎊匯價觸及兩年四個月來的最低點。

FXStreet分析師表示，英鎊可能會挑戰2016年末、2017年初的最低水平，隨著英國新政府「加強」其對無協議脫歐的準備工作，英鎊已經面臨「雪崩式」暴跌。英國高級部長戈夫（Michael Gove）表示，英國脫歐是一個非常可能的前景。

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根據彭博即時匯價，英鎊匯價來到1.2179美元兌1英鎊，而這匯率水準最後一次見於2017年3月、創兩年四個月以來的新低。

英國首相強生（Boris Johnson）透過拒絕戈夫聲稱的「政府正在採取嚴厲脫歐」的說法，來幫助穩定英鎊。他重申了他的立場，即無協議脫歐的情況是「百萬分之一」的機會。然而，市場卻仍舊對此感到懷疑，當無序脫歐變得越真實，英鎊就跌得越多。

英鎊匯價在1.211低點時，是2017年3月中旬，下一個關注價格是1.1985，這是2017年2月的低點，雖然下跌是短暫的，但英鎊隨後仍然表現弱勢。

另外，再更低點的1.1806元，是在2016年10月的「閃電崩盤」中所見到的，儘管貶值的速度很快，但它仍然是英鎊的歷史最低點。

另一方面，根據今（30）日台銀牌告現金賣出匯價，英鎊來到38.76元，創本月以來的新低價。