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外媒：中國大陸高收益債報酬率最高達15％　今年以來發債金額占亞洲三分之二！

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▲現在許多投資人就將目光望向中國的垃圾債券。（圖／路透）

▲現在許多投資人將目光望向中國的垃圾債券。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

全球債券的收益率頻頻下滑，現在許多投資人將目光望向中國大陸的垃圾債券。

《華爾街日報》的報導指出，低利率的環境，以及美國國債的報酬率偏低，這些情況讓債市的投資回報率難以讓人滿意。亞洲企業發行以美元計價的債券是少數平均報酬率超過7％的產品。

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該報導表示，這些高收益債的發行，大多數都來自中國大陸的企業，尤其是中國大陸的房產業者，他們是最大的債券發行者。這些債券吸引了國際投資者的目光，因爲這些債券的報酬率非常高，有些甚至高達15％左右。

金融研究公司路孚特（Refinitiv）的研究指出，今年迄今為止，亞洲的企業已經發行了約590億美元（約新台幣1.84兆元）債券，其中約380億美元（約新台幣1.19兆元）債券是由中國大陸的企業發行，佔總額的三分之二以上。

中國大陸的建商泰禾集團（Tahoe Group）在上個月發行了價值4億美元（約新台幣125億元）的3年期債券。Refinitiv的資料顯示，該債券的訂價為報酬率16％，是亞洲最高。不過，評級機構穆迪（Moody‘s）對該債券的評級為Caa1，惠譽（Fitch）對它的評級為CCC+，都不屬於投資級的等級。

法國資產管理公司東方匯理（Amundi）的新興市場分析主管維德內（Maxim Vydrine）表示，中國大陸企業發行的債券違約率正在上升，即使報酬率較高，也不足以抵消意外風險。

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關鍵字：債券,中國大陸,美國,利率,美元,風險

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