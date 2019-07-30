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華聞快遞／工博會看貴州工業底氣！「十大千億級航母」破浪遠航

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▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲工業產品博覽會7月26日至28日在貴州省首次舉辦。（圖／翻攝自《中新網》）

《貴州》：工博會看貴州工業底氣 十大千億級航母破浪遠航

工業產品博覽會26日至28日在貴州省首次舉辦，集中亮相了一系列特色「貴州製造」，包括用於港珠澳大橋建設的142毫米特粗鋼絲繩、經歷4次南極科考的極地運輸車、航空航太精密齒輪等產品廣泛運用在神舟飛天、嫦娥奔月等航太任務。（中新網）

《上海》：浦東首推6條旅遊線路 下一步將開拓自貿區旅遊

上海市浦東新區29日正式對外發佈首批6條最具浦東特色的全域旅遊線路，迎候明年浦東開發開放30周年。這6條線路包括改革開放之旅、科技創新之旅、城市高度之旅、東岸濱江之旅、度假親子之旅、鄉村人文之旅。（中新網）

《北京》：辦卡容易退卡難 前六月健身服務投訴增長超七成

大陸上半年共受理文化、娛樂、體育服務類投訴14596件，投訴比重年增率上漲1%。值得關注的是，健身服務投訴7738件，投訴量年年增率上漲72.6%，成投訴重災區。（中新網）

《廣西》：南寧將辦首屆世界茉莉花大會 推動茉莉文化煥發新活力

廣西南寧市副市長劉為民29日表示，為推動茉莉花文化在「一帶一路」 倡議下煥發出新活力，廣西南寧將舉辦首屆世界茉莉花大會，共商、共建、共用世界級茉莉花產業壯美未來，促進茉莉花產業飄香世界。（中新網）

▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲浦東首推6條旅遊線路。（圖／翻攝自《中新網》）

《福建》：廈門稅務出台22條舉措力促「三高」企業發展

高技術、高成長、高附加值的企業成長性強，研發投入大。廈門市稅務局29日對外發佈22條新舉措，從落實減稅降費、加大幫扶力度、促進轉型升級、優化稅收營商環境等方面扶持「三高」企業發展。（中新網）

《四川》：第四屆中國（成都）智慧產業國際博覽會舉辦

第四屆中國（成都）智慧產業國際博覽會29日在成都舉辦，集中展示了智慧廚房、智慧浴室、熊貓智慧公車、AI智販櫃等便利市民居家和出行的智慧產品。（中新網）

《北京》：今年上半年中國銷售福利彩票977.57億元人民幣

中國民政部慈善事業促進和社會工作司司長賈曉九29日透露，「2018年度中國社會捐贈總額超過900億元人民幣（下同），2019年上半年銷售福利彩票977.57億元，籌集公益金281.89億元。」（中新社）

《新疆》：「甜蜜尼勒克」：蜜蜂文化成旅遊亮點

第七屆中國•新疆「甜蜜尼勒克」蜜蜂文化旅遊節29日在新疆尼勒克縣開幕。尼勒克縣委副書記、武進援疆工作組組長薛建忠說，此次活動旨在加快推進旅遊業發展，提升尼勒克縣的知名度和美譽度，全力打響「甜蜜尼勒克•宜居康養城」旅遊新形象。（中新網）

▼南寧將辦首屆世界茉莉花大會。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

ET快訊
韓國瑜伽老師「雪乳下壓」撼動90萬網友！細看驚覺沒穿內衣

關鍵字：工博會,浦東,投訴,首屆世界茉莉花大會,廈門

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