台股開盤飛越10,900點　上漲24點開10,909點

▲ 今日開盤以10,909點開出、上漲24點。（圖／視覺中國CFP）

記者李瑞瑾／台北報導

市場觀望即將到來的美中貿易戰談判以及聯準會利率決議，美股四大指數漲跌互見。而台股今（30）日早盤即飛越10,900點關卡，以10,909點開出、上漲24點。

電子三雄今日全數開高，股王大立光（3008）開在4250元、上漲1,07%；台積電（2330）開在262.5元、上漲0.57%。鴻海（2317）以78.7元開出，下跌0.38%。

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此外，其他權值股開盤後也紛紛走揚，截至上午9點06分，中華電（2412）、台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、國泰金（2882）走高，聯發科（2454）一度漲逾1%，而台塑化（6505）下跌。

此外，併購弊案持續發酵，如興（4414）今日再度跌停至11.95元。

美國投資人關注即將到來的貿易戰談判以及聯準會利率決議，市場動作偏向保守，美股四大指數漲跌互見。道瓊工業指數收高 28.90 點至 27221.35，漲幅0.11%；那斯達克指數收低36.88點至8293.33，跌0.44% ；標普500指數收低4.89點至3020.97，跌0.16%；費城半導體指數收高4.16點至1598.02，漲0.26%。